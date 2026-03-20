Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Se juega el segundo capítulo del Apertura Polaca Burtovoy con atractivos encuentros

Con un anticipo en este viernes, se pondrá en marcha la 2° fecha del Apertura de Primera A, entre la Casita y el Matador en el predio liguista

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 08:29hs
El Matador de San Justo visitará a Deportivo Santa Rosa en el predio Nery Pumpido.

El Matador de San Justo visitará a Deportivo Santa Rosa en el predio Nery Pumpido.

Tras haber tenido un comienzo intenso, con muchos goles, y emotivos compromisos, este viernes se pondrá en marcha la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera División A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. La continuidad será el sábado con el grueso de la programación, mientras que el miércoles habrá otro compromiso con uno de los protagonistas en la Copa Federación como El Quillá. El otro semifinalista, Ciclón Racing, no fue dispuesto cuando visitará a Juventud Unida en Candioti. En el ascenso tambien se disputará la segunda jornada.

El Apertura Burtovoy va por la segunda fecha

Este viernes en la cancha Pedro Pablo Pasculli del predio Nery Pumpido comenzará a jugarse una nueva jornada del Apertura Polaca Burtovoy, precisamente, la segunda, que abrirá con el Deportivo Santa Rosa recibiendo al Matador de San Justo a partir de las 21.30. El grueso de partidos se jugará el sábado mientras el cierre de la fecha se producirá el miércoles en Santo Tomé, cuando el Tiburón reciba al Conquistador.

El sábado desde las 16, en Recreo Sur, jugarán La Perla del Oeste con Sportivo Guadalupe, y en Ciudadela, Gimnasia y Esgrima lo hará con Independiente de Santo Tomé. En la autopista, Ateneo Inmaculada recibirá a Nobleza de Recreo, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson será anfitrión de Cosmos FC. En el predio de la ex Fiat en Sauce Viejo, Academia AC jugará con Newell´s de barrio Roma.

En barrio Sur, Nacional jugará frente a Universidad del Litoral, y en el predio la Tatenguita, Unión jugará con el ascendido Las Flores II. Por su parte, Colón se medirá con Ciclón Norte de Cayastá.El miércoles 25 a las 21.30, en el estadio Mauricio Martínez, Náutico El Quillá jugará con Colón de San Justo. El cruce entre Juventud Unida de Candioti con Ciclón Racing todavía no tiene fecha de disputa.

image
Independiente de Santo Tom&eacute; jugar&aacute; con el Pistolero en barrio Ciudadela.

Independiente de Santo Tomé jugará con el Pistolero en barrio Ciudadela.

Se juega la segunda fecha del en el torneo de ascenso

Este sábado 21 de marzo se pondrá en juego una nueva jornada del campeonato de ascenso de la Liga Santafesina, se disputará la segunda fecha del Apertura 2026 de la Primera División B. A partir de las 16, en el estadio Japo Acevedo, El Pozo recibirá a Don Salvador, Loyola lo hará con Atenas de Santo Tomé en barrio Yapeyú, y en barrio 12 de Septiembre de Santo Tomé, Floresta jugará con El Cadi de Rincón.

En barrio Schneider, Defensores de Peñaloza recibirá a Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Los Juveniles a San Cristóbal de Ángel Gallardo, Banco Provincial a Pucará en Aristóbulo del Valle al 10.000, Atlético Arroyo Leyes con Belgrano de Coronda, y Los Piratitas con Defensores de Alto Verde.

Apertura Burtovoy Primera
Noticias relacionadas
apertura a1: union (sf) y colon (sj) estiraron sus invictos

Apertura A1: Unión (SF) y Colón (SJ) estiraron sus invictos

El Quillá consiguió un triunfo en el comienzo del campeonato Apertura de Liga Santafesina.

Se cerró el primer capítulo del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy

como quedo union en la zona a tras la disputa de la fecha 11 del apertura

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11 del Apertura

republica da la nota ante sanjustino en el inicio de la 2° fecha del apertura

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

Lo último

El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Último Momento
El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Lautaro Vargas, otra vez condicionado en Unión

Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Ovación
Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Lautaro Vargas, otra vez condicionado en Unión

Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García