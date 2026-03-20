Se juega el segundo capítulo del Apertura Polaca Burtovoy con atractivos encuentros

Con un anticipo en este viernes, se pondrá en marcha la 2° fecha del Apertura de Primera A, entre la Casita y el Matador en el predio liguista

Tras haber tenido un comienzo intenso, con muchos goles, y emotivos compromisos, este viernes se pondrá en marcha la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera División A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. La continuidad será el sábado con el grueso de la programación, mientras que el miércoles habrá otro compromiso con uno de los protagonistas en la Copa Federación como El Quillá. El otro semifinalista, Ciclón Racing, no fue dispuesto cuando visitará a Juventud Unida en Candioti. En el ascenso tambien se disputará la segunda jornada.

Este viernes en la cancha Pedro Pablo Pasculli del predio Nery Pumpido comenzará a jugarse una nueva jornada del Apertura Polaca Burtovoy, precisamente, la segunda, que abrirá con el Deportivo Santa Rosa recibiendo al Matador de San Justo a partir de las 21.30. El grueso de partidos se jugará el sábado mientras el cierre de la fecha se producirá el miércoles en Santo Tomé, cuando el Tiburón reciba al Conquistador.

El sábado desde las 16, en Recreo Sur, jugarán La Perla del Oeste con Sportivo Guadalupe, y en Ciudadela, Gimnasia y Esgrima lo hará con Independiente de Santo Tomé. En la autopista, Ateneo Inmaculada recibirá a Nobleza de Recreo, y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson será anfitrión de Cosmos FC. En el predio de la ex Fiat en Sauce Viejo, Academia AC jugará con Newell´s de barrio Roma.

En barrio Sur, Nacional jugará frente a Universidad del Litoral, y en el predio la Tatenguita, Unión jugará con el ascendido Las Flores II. Por su parte, Colón se medirá con Ciclón Norte de Cayastá.El miércoles 25 a las 21.30, en el estadio Mauricio Martínez, Náutico El Quillá jugará con Colón de San Justo. El cruce entre Juventud Unida de Candioti con Ciclón Racing todavía no tiene fecha de disputa.

image Independiente de Santo Tomé jugará con el Pistolero en barrio Ciudadela.

Se juega la segunda fecha del en el torneo de ascenso

Este sábado 21 de marzo se pondrá en juego una nueva jornada del campeonato de ascenso de la Liga Santafesina, se disputará la segunda fecha del Apertura 2026 de la Primera División B. A partir de las 16, en el estadio Japo Acevedo, El Pozo recibirá a Don Salvador, Loyola lo hará con Atenas de Santo Tomé en barrio Yapeyú, y en barrio 12 de Septiembre de Santo Tomé, Floresta jugará con El Cadi de Rincón.

En barrio Schneider, Defensores de Peñaloza recibirá a Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Los Juveniles a San Cristóbal de Ángel Gallardo, Banco Provincial a Pucará en Aristóbulo del Valle al 10.000, Atlético Arroyo Leyes con Belgrano de Coronda, y Los Piratitas con Defensores de Alto Verde.