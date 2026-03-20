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San Martín (SJ)-San Martín (T), duelo de candidatos para abrir la fecha en la Primera Nacional

San Martín (SJ) será local de San Martín (T) desde las 21.30, en el Ingeniero Hilario Sánchez, en el duelo estelar que abrirá la fecha 6 de la Primera Nacional.

20 de marzo 2026 · 08:26hs
San Martín (SJ)-San Martín (T), duelo de candidatos para abrir la fecha en la Primera Nacional

La fecha 6 de la Primera Nacional se pondrá en marcha este viernes, cuando San Martín de San Juan reciba a su homónimo de Tucumán. El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, contará con el arbitraje de Juan Nebbietti y se podrá ver a través de AFA Play.

San Martín de San Juan llega a este encuentro con el objetivo de recuperarse, luego de lo que fueron las derrotas frente a Tristán Suárez y Atlético Rafaela.

El “Santo” ocupa la decimotercera posición de la Zona B con solo cuatro puntos en igual cantidad de partidos, por lo que buscará llevarse una victoria frente a su gente para así volver a meterse en los puestos de playoffs.

San Martín de Tucumán, por su parte, tuvo un más que aceptable inicio de temporada en la Primera Nacional, donde acumuló ocho puntos en cuatro partidos y ocupa la tercera posición de la Zona B.

Los únicos que están arriba suyo son Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con 10 y 9 unidades respectivamente.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, la actividad en la Primera Nacional continuará el sábado, en la que será una intensa jornada con ocho partidos, donde se destaca el partido donde el líder de la Zona A, Acassuso, recibirá a su escolta, que es Deportivo Morón.

El cronograma y horarios de la fecha 6 de la Primera Nacional

Viernes 20/3:

  • San Martín de San Juan - San Martín de Tucumán a las 21:30

Sábado 21/3:

  • San Miguel - Racing de Córdoba a las 16
  • Acassuso - Deportivo Morón a las 16
  • Defensores de Belgrano - Mitre de Santiago del Estero a las 16
  • Almagro - Quilmes a las 16
  • Bolívar - Almirante Brown a las 17
  • Ferro - Los Andes a las 19
  • Tristán Suárez - Gimnasia y Esgrima (J) a las 19
  • Chaco For Ever - Godoy Cruz a las 21

Domingo 22/3:

  • San Telmo - Colón a las 16
  • Deportivo Madryn - Estudiantes de Caseros a las 16
  • Chacarita - Atlético Rafaela a las 16
  • Temperley - Atlanta a las 16
  • Patronato - Colegiales a las 16
  • Central Norte - All Boys a las 17
  • Güemes (SdE) - Agropecuario a las 17
  • Deportivo Maipú - Midland a las 19

Lunes 23/3:

  • Nueva Chicago - Gimnasia y Tiro de Salta a las 19
San Martín Primera Nacional fecha
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