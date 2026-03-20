Se completó la Fecha 2 del Torneo Apertura, con triunfos sólidos de Unión ante Banco y Colón (SJ) a domicilio frente a Almagro.
Apertura A1: Unión (SF) y Colón (SJ) estiraron sus invictos
Unión superó a Banco Provincial por 81-61, mientras que Colón (SJ) le ganó a Almagro por 89-58, por la segunda fecha del Apertura.
De esta manera son los líderes al haber jugado y festejado ambos en dos presentaciones.
TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 2
Martes 17 de marzo
CUST A 58 (Mauricio Bigliani 18) - Alma Juniors 76 (Nicolás Bravo 18)
República del Oeste 95 (Matías Lazcano 22) - Sanjustino 90 (Leonardo Strack 22)
Miércoles 18 de marzo
Colón (SF) 97 (Estanislao Crespi 27) - Gimnasia 79 (Iñaki Uriona 18)
Jueves 19 de marzo
Almagro 58 (Franco Parola 17) - Colón (SJ) 89 (Juan Bertero 19)
Unión (SF) 81 (José Bione 20) - Banco Provincial 61 (Sebastián Strina 12)
Libre: Rivadavia Juniors
TABLA DE POSICIONES
Unión y Colón (SJ) 4 (2-0); Alma Juniors, Almagro y República del Oeste 3 (1-1); Colón (SF) y Rivadavia 2 (1-0); CUST y Banco Provincial 2 (0-2); Gimnasia y Sanjustino 1 (0-1)
Fuente: ASB