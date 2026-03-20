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Santa Fe aprobó la Ley Antimafia: endurecen penas y refuerzan la lucha contra el crimen organizado

El Senado dio luz verde a la adhesión a la Ley Antimafia. Apunta a fortalecer las investigaciones, coordinar con la Justicia federal y atacar el financiamiento de las organizaciones delictivas

20 de marzo 2026 · 08:31hs
Santa Fe aprobó la Ley Antimafia

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Santa Fe aprobó la Ley Antimafia

Durante la sesión de este jueves, el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó la Ley Antimafia, una iniciativa que busca endurecer la lucha contra el crimen organizado y dotar al sistema judicial de mayores herramientas de investigación.

El proyecto fue impulsado por la diputada Ximena Sola, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, y forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno provincial para enfrentar estructuras delictivas complejas.

Ley Antimafia en Santa Fe: un cambio de paradigma en seguridad

Según se indicó oficialmente, la adhesión a la Ley Antimafia permitirá avanzar hacia un modelo más eficaz en la persecución penal, con eje en la coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.

Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de un cambio de paradigma: pasar de un esquema que muchas veces resultó insuficiente a uno que permita actuar de manera más firme, coordinada y eficaz frente al delito organizado.

Uno de los puntos centrales de la normativa es el agravamiento de penas para los delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales.

La ley pone el foco no solo en los autores materiales, sino también en quienes financian, organizan o dirigen estas estructuras, ampliando así el alcance de la persecución penal.

Más herramientas de investigación y ataque al financiamiento

Entre los principales alcances de la Ley Antimafia se destacan:

  • La profundización de técnicas especiales de investigación
  • El fortalecimiento de la cooperación interjurisdiccional
  • La posibilidad de avanzar sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales

Este último punto resulta clave, ya que apunta a debilitar la estructura financiera de las bandas, uno de los pilares de su funcionamiento.

Articulación con Nación y resguardo de competencias

La adhesión también contempla el resguardo de las competencias provinciales, garantizando que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan plena capacidad de actuación en el territorio.

Al mismo tiempo, se promueve una mayor articulación con organismos nacionales, con el objetivo de mejorar la eficacia en investigaciones que muchas veces trascienden los límites provinciales.

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Reacción

Por su parte, Pullaro celebró la votación en el Senado: “Santa Fe dio otro paso para terminar con un sistema garantista que, durante mucho tiempo, fue incapaz de ponerles un freno a las organizaciones criminales”.

“La Legislatura provincial aprobó la adhesión a la ley antimafia y sumamos una herramienta clave para ir a fondo contra el crimen organizado”, subrayó.

En ese sentido, Pullaro agregó: “Más coordinación, más investigación, penas más duras y un mensaje claro de que en esta provincia no hay lugar para las mafias ni para quienes las financian. Sin miedo, con decisión y con todo el peso del Estado”.

• LEER MÁS: El Senado dio media sanción a la prohibición de cuidacoches: las claves de la ley que ahora deberá ser ratificada en Diputados

antimafia ley Senado Santa Fe
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