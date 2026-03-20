Con la disputa de cuatro encuentros, se cerró la segunda jornada del Torneo Apertura en el nivel A2. Kimberley sacó adelante una trabajada victoria desde el Gigante de calle Las Heras y a la luz del resto de los tanteadores, los de Mauricio Aguirrez son únicos punteros.
Apertura A2: Kimberley mira a todos desde arriba
Kimberley le ganó a domicilio a Santa Rosa por 76-69, en uno de los cuatro partidos con los que continuó la fecha 2 del Apertura A2.
Por Ovación
20 de marzo 2026 · 07:34hs
TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 2
Miércoles 18 de marzo
UNL 78 (Mateo Toniolo 23) - CUST B 66 (Manuel Escandell 13)
Jueves 19 de marzo
Santa Rosa 69 (Leandro Sasia 18) - Kimberley 76 (Lisandro Ríos 17)
Argentino 86 (Alejandro Ojeda 22) - Centenario 71 (Ignacio Masueco 15)
Macabi 60 (Pedro Cogliano 15) - Regatas Coronda 61 (Kevin Flores 19)
El Quillá 67 (Matías Cepeda 20) - Alumni (LP) 74 (Juan Torren 20)
Libre: Regatas (SF)
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 4 (2-0); Regatas Coronda, Santa Rosa, El Quillá, Macabi, UNL y Argentino 3 (1-1); Alumni y Regatas (SF) 2 (1-0); Centenario y CUST B 2 (0-2)
Fuente: ASB