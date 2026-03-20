Apertura A2: Kimberley mira a todos desde arriba

Kimberley le ganó a domicilio a Santa Rosa por 76-69, en uno de los cuatro partidos con los que continuó la fecha 2 del Apertura A2.

Con la disputa de cuatro encuentros, se cerró la segunda jornada del Torneo Apertura en el nivel A2. Kimberley sacó adelante una trabajada victoria desde el Gigante de calle Las Heras y a la luz del resto de los tanteadores, los de Mauricio Aguirrez son únicos punteros.