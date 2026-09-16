Jorge Fernández cuestionó la falta de respuestas del municipio en materia de seguridad

El concejal Jorge Fernández instó al Ejecutivo Municipal a cumplir con un pedido de informes que acumula 230 días hábiles sin respuesta. Junto a su par Jorgelina Mudallel, solicitan información sobre el estado y cumplimiento del Programa Municipal de Seguridad Urbana

El concejal Jorge Fernández instó al Ejecutivo Municipal a cumplir con un pedido de informes que acumula 230 días hábiles sin respuesta.

El concejal Jorge Fernández instó al Ejecutivo Municipal a cumplir con un pedido de informes que acumula 230 días hábiles sin respuesta . Junto a su par Jorgelina Mudallel , solicitan información sobre el estado y cumplimiento del Programa Municipal de Seguridad Urbana , que se suma a la falta de un diagnóstico y de una estrategia seria ante el crecimiento de los robos.

"El gobierno dice que baja la inseguridad, pero no puede mostrar ni sus propios datos. Pedimos información sobre seguridad hace casi un año y la respuesta fue el silencio", planteó Fernández.

Hace casi once meses, el Concejo Municipal le pidió al Departamento Ejecutivo información concreta sobre cinco puntos centrales de la política de seguridad urbana: los convenios institucionales firmados desde diciembre de 2023, el funcionamiento del Consejo Consultivo del Programa, la puesta en marcha del Observatorio Municipal de Seguridad Pública, el contenido del Programa de Acciones de Prevención y las acciones de corresponsabilidad ciudadana. Ninguno de los cinco puntos tuvo respuesta.

"El gobierno dice que baja la inseguridad, pero no puede mostrar ni sus propios datos. Pedimos información sobre seguridad hace casi un año y la respuesta fue el silencio. Eso también es una forma de gestionar la inseguridad: ocultándola", planteó Fernández.

El concejal remarcó que el Observatorio Municipal de Seguridad Pública y el Consejo Consultivo son herramientas que el propio municipio creó para que la política de seguridad se construya con evidencia y participación ciudadana.

"Si esas herramientas no funcionan, o no sabemos si funcionan, el vecino sigue viviendo la inseguridad de siempre: el robo al comercio, el kiosco de droga en la esquina, el choreo de todos los días. Mientras tanto, el Ejecutivo elige no contestar", agregó.

Fernández insistió en que el reclamo no es sólo administrativo. "Un Concejo que no puede obtener respuestas del Ejecutivo a sus pedidos formales es un Concejo cuya función de control queda reducida al papel. Acá no pedimos un favor, exigimos que se cumpla la ley", cerró.