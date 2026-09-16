Uno Santa Fe | Jorge Fernández

Jorge Fernández cuestionó la falta de respuestas del municipio en materia de seguridad

El concejal Jorge Fernández instó al Ejecutivo Municipal a cumplir con un pedido de informes que acumula 230 días hábiles sin respuesta. Junto a su par Jorgelina Mudallel, solicitan información sobre el estado y cumplimiento del Programa Municipal de Seguridad Urbana

16 de septiembre 2026 · 08:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El concejal Jorge Fernández instó al Ejecutivo Municipal a cumplir con un pedido de informes que acumula 230 días hábiles sin respuesta.

gentileza

El concejal Jorge Fernández instó al Ejecutivo Municipal a cumplir con un pedido de informes que acumula 230 días hábiles sin respuesta.

El concejal Jorge Fernández instó al Ejecutivo Municipal a cumplir con un pedido de informes que acumula 230 días hábiles sin respuesta. Junto a su par Jorgelina Mudallel, solicitan información sobre el estado y cumplimiento del Programa Municipal de Seguridad Urbana, que se suma a la falta de un diagnóstico y de una estrategia seria ante el crecimiento de los robos.

"El gobierno dice que baja la inseguridad, pero no puede mostrar ni sus propios datos. Pedimos información sobre seguridad hace casi un año y la respuesta fue el silencio", planteó Fernández.

Hace casi once meses, el Concejo Municipal le pidió al Departamento Ejecutivo información concreta sobre cinco puntos centrales de la política de seguridad urbana: los convenios institucionales firmados desde diciembre de 2023, el funcionamiento del Consejo Consultivo del Programa, la puesta en marcha del Observatorio Municipal de Seguridad Pública, el contenido del Programa de Acciones de Prevención y las acciones de corresponsabilidad ciudadana. Ninguno de los cinco puntos tuvo respuesta.

"El gobierno dice que baja la inseguridad, pero no puede mostrar ni sus propios datos. Pedimos información sobre seguridad hace casi un año y la respuesta fue el silencio. Eso también es una forma de gestionar la inseguridad: ocultándola", planteó Fernández.

El concejal remarcó que el Observatorio Municipal de Seguridad Pública y el Consejo Consultivo son herramientas que el propio municipio creó para que la política de seguridad se construya con evidencia y participación ciudadana.

"Si esas herramientas no funcionan, o no sabemos si funcionan, el vecino sigue viviendo la inseguridad de siempre: el robo al comercio, el kiosco de droga en la esquina, el choreo de todos los días. Mientras tanto, el Ejecutivo elige no contestar", agregó.

Fernández insistió en que el reclamo no es sólo administrativo. "Un Concejo que no puede obtener respuestas del Ejecutivo a sus pedidos formales es un Concejo cuya función de control queda reducida al papel. Acá no pedimos un favor, exigimos que se cumpla la ley", cerró.

Jorge Fernández municipio Seguridad Concejo

Lo último

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Último Momento
Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro

Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Ovación
Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Se reanuda la actividad en el Torneo del Litoral con interesantes cruces

Se reanuda la actividad en el Torneo del Litoral con interesantes cruces

Policiales
Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Escenario
Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers