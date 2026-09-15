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Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

Se conoció la lista de convocados de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para los próximos tres amistosos. Está Lionel Messi para su despedida

15 de septiembre 2026 · 17:40hs
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Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina. 

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina. 

Hay partidos que se juegan por los puntos y otros que quedan para siempre. Los próximos compromisos de la Selección Argentina tendrán, inevitablemente, una carga distinta: serán los últimos de Lionel Messi con la camiseta que convirtió en parte de su identidad.

El equipo de Lionel Scaloni tendrá tres presentaciones en el país entre fines de septiembre y comienzos de octubre. La primera será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Después llegará el regreso al Monumental. Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre, antes de cerrar esta serie el 6 de octubre frente a Benín, nuevamente en la cancha de River.

Ese último encuentro será el más especial de todos. Messi solamente participará de ese partido, por lo que el duelo ante Benín quedará marcado como su última aparición con la Selección Argentina. No será simplemente el cierre de una convocatoria. Será el punto final de una historia que atravesó generaciones y que tuvo un desenlace que parecía imposible durante muchos años: Messi levantando la Copa del Mundo con Argentina.

El propio capitán había anunciado el 31 de agosto de 2026 que dejaría la Selección. La decisión, según contó, había sido tomada el 21 de julio, después de disputar la final del Mundial. Así, aquel Messi que durante años cargó con la presión de conseguir un título con la camiseta argentina ahora se prepara para despedirse como campeón del mundo.

El escenario elegido para el último capítulo será el Monumental. El rival, Benín. La fecha ya está marcada. El 6 de octubre, Argentina no solamente jugará un amistoso. Se despedirá de Messi.

Los convocados de la Selección Argentina

Selección Messi
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