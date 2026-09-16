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Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná volverán a tener una jornada cargada de actividad deportiva. Habrá finales, semifinales y nuevas instancias en distintas disciplinas

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 08:26hs
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El santafesino Santiago Grassi competirá en los 50 metros libre en Rosario.

El santafesino Santiago Grassi competirá en los 50 metros libre en Rosario.

Este miércoles 16 de septiembre continuará la agenda de los Juegos Suramericanos 2026 con definiciones y nuevas instancias en natación, clavados, gimnasia artística, pentatlón y esgrima, además de partidos de fútbol, hockey y voleibol. También habrá actividad en ciclismo, boxeo, esquí náutico, vela, bocha y SUP, entre otras disciplinas.

Uno de los principales atractivos en Santa Fe será la presentación de Argentina en hockey sobre césped. El seleccionado nacional enfrentará a Brasil a las 10, en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). También se disputarán las finales de remo convencional en la Laguna Setúbal y comenzará la competencia de triatlón, mientras que el tiro deportivo tendrá clasificaciones y finales en el Centro de Tiro Deportivo.

Santa Fe y Paraná

En Santa Fe, el hockey tendrá tres encuentros en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), en el Parque del Sur: Brasil vs. Argentina (masculino), a las 10; Perú vs. Paraguay (femenino), a las 14; y Uruguay vs. Perú (masculino), a las 16.

La bocha tendrá actividad en la Estación Belgrano, con semifinales de petanca, raffa y volo. Además, se disputará la final de petanca. La programación será de 8:30 a 10, de 10:30 a 12, de 15:30 a 17, de 17:15 a 18:45 y de 19 a 20.

El remo convencional tendrá sus finales en la Laguna Setúbal, de 9 a 11, mientras que el SUP tendrá competencia masculina a las 11 y femenina a las 12.

También en la Laguna Setúbal se disputará el triatlón, con la competencia femenina a las 12 y la masculina a las 14:30. La jornada finalizará con la premiación, prevista para las 15:45.

La vela tendrá actividad desde las 12 en la Laguna Setúbal, con las clases iQfoil femenina y masculina, Sunfish femenina y masculina, ILCA 6, ILCA 7 y Snipe.

El esquí náutico tendrá pruebas de slalom de 8 a 11, tricks de 11:10 a 13:20, salto de 13:30 a 15:32 y wakeboard de 16:30 a 18:27, en el Club Náutico El Quillá.

En el Invencible Santa Fe, el balonmano tendrá tres partidos: Uruguay vs. Perú, a las 14:30; Paraguay vs. Chile, a las 17; y Argentina vs. Colombia, a las 19:30.

El Centro Internacional de Tiro de Recreo tendr&aacute; tres importantes finales.

El Centro Internacional de Tiro de Recreo tendrá tres importantes finales.

En el Centro de Tiro Deportivo, la jornada comenzará a las 9 con la clasificación masculina de 10 metros, que tendrá su final de 11:15 a 11:55. También habrá clasificación de escopeta femenina, de 9 a 11:30, y masculina, de 9:30 a 11:30. Las finales serán a las 13 para mujeres y a las 14:30 para hombres.

En la subsede Paraná, el sóftbol femenino tendrá cuatro partidos en el Estadio Mundialista: Perú vs. Bolivia, a las 13:30; Bolivia vs. Venezuela, a las 15:30; Colombia vs. Brasil, a las 18; y Argentina vs. Brasil, a las 20:30.

Rosario

Rosario concentrará una extensa programación durante toda la jornada. En el Museo/Centro Acuático, la natación tendrá series de 9:30 a 10:30 y finales de 18 a 20. Allí también se disputarán dos pruebas de clavados: trampolín de 3 metros sincronizado femenino, de 12:50 a 13:20, y plataforma de 10 metros masculina, de 14 a 14:48.

El Club Provincial será escenario de esgrima, con competencia de 10 a 19 aproximadamente, y de levantamiento de pesas, cuya actividad se extenderá de 12 a 19.

La gimnasia artística tendrá sus finales por aparatos de las ramas masculina y femenina en el Invencible Arena, de 15:05 a 17:50, con la correspondiente premiación. El patinaje de velocidad tendrá competencia en el Patinódromo, de 9:30 a 11, con premiación incluida.

El pentatlón moderno tendrá sus finales femeninas de 10 a 12:30 aproximadamente y las finales masculinas de 15 a 19 aproximadamente, en el Club Provincial/Estadio Municipal. El voleibol de playa tendrá actividad en el Rural Picadero, con octavos, novenos y semifinales, de 10 a 18 aproximadamente.

El esport se desarrollará en La Segunda, de 9 a 19, mientras que el golf tendrá su segunda ronda en el Rosario Golf Club, de 9 a 15:45.

Rafaela ser&aacute; escenario de Boxeo y Ciclismo BMX Race en los Juegos Suramericanos.

Rafaela será escenario de Boxeo y Ciclismo BMX Race en los Juegos Suramericanos.

En fútbol masculino, el Club Atlético Newell's Old Boys recibirá los partidos Colombia vs. Perú, de 10 a 12, y Chile vs. Panamá, de 15 a 17. En fútbol femenino, la Asociación Rosarina será escenario de Venezuela vs. Paraguay, de 10 a 12, y Uruguay vs. Chile, de 15 a 17.

El voleibol indoor femenino tendrá dos partidos en el Estadio Claudio Newell's Old Boys: Colombia vs. Venezuela, a las 10, y Argentina vs. Chile, a las 15.

También habrá una definición en equitación en el Jockey, con la final individual de adiestramiento a partir de las 12:30 aproximadamente.

Rafaela

En Rafaela, el ciclismo de ruta tendrá la contrarreloj femenina a las 9 y la masculina a las 11:30, en el circuito de rutas. El boxeo tendrá una nueva jornada competitiva en el Invencible Rafaela, con las semifinales del Ring A desde las 15 y 12 combates programados.

La agenda completa y actualizada puede consultarse en santafe2026.ar, donde también se recomienda verificar posibles modificaciones de horarios o escenarios antes de asistir. Para ingresar a los espacios deportivos y participar de las propuestas de los Juegos, es necesario descargar el QR gratuito disponible en la web oficial. El mismo código habilita el acceso al Fan Fest y a los demás espacios de los Juegos y sirve durante toda la jornada.

Juegos Suramericanos Santa Fe Rosario
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