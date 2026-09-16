Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná volverán a tener una jornada cargada de actividad deportiva. Habrá finales, semifinales y nuevas instancias en distintas disciplinas

Este miércoles 16 de septiembre continuará la agenda de los Juegos Suramericanos 2026 con definiciones y nuevas instancias en natación, clavados, gimnasia artística, pentatlón y esgrima, además de partidos de fútbol, hockey y voleibol. También habrá actividad en ciclismo, boxeo, esquí náutico, vela, bocha y SUP, entre otras disciplinas.

Uno de los principales atractivos en Santa Fe será la presentación de Argentina en hockey sobre césped. El seleccionado nacional enfrentará a Brasil a las 10, en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). También se disputarán las finales de remo convencional en la Laguna Setúbal y comenzará la competencia de triatlón, mientras que el tiro deportivo tendrá clasificaciones y finales en el Centro de Tiro Deportivo.

Santa Fe y Paraná

En Santa Fe, el hockey tendrá tres encuentros en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), en el Parque del Sur: Brasil vs. Argentina (masculino), a las 10; Perú vs. Paraguay (femenino), a las 14; y Uruguay vs. Perú (masculino), a las 16.

La bocha tendrá actividad en la Estación Belgrano, con semifinales de petanca, raffa y volo. Además, se disputará la final de petanca. La programación será de 8:30 a 10, de 10:30 a 12, de 15:30 a 17, de 17:15 a 18:45 y de 19 a 20.

El remo convencional tendrá sus finales en la Laguna Setúbal, de 9 a 11, mientras que el SUP tendrá competencia masculina a las 11 y femenina a las 12.

También en la Laguna Setúbal se disputará el triatlón, con la competencia femenina a las 12 y la masculina a las 14:30. La jornada finalizará con la premiación, prevista para las 15:45.

La vela tendrá actividad desde las 12 en la Laguna Setúbal, con las clases iQfoil femenina y masculina, Sunfish femenina y masculina, ILCA 6, ILCA 7 y Snipe.

El esquí náutico tendrá pruebas de slalom de 8 a 11, tricks de 11:10 a 13:20, salto de 13:30 a 15:32 y wakeboard de 16:30 a 18:27, en el Club Náutico El Quillá.

En el Invencible Santa Fe, el balonmano tendrá tres partidos: Uruguay vs. Perú, a las 14:30; Paraguay vs. Chile, a las 17; y Argentina vs. Colombia, a las 19:30.

El Centro Internacional de Tiro de Recreo tendrá tres importantes finales.

En el Centro de Tiro Deportivo, la jornada comenzará a las 9 con la clasificación masculina de 10 metros, que tendrá su final de 11:15 a 11:55. También habrá clasificación de escopeta femenina, de 9 a 11:30, y masculina, de 9:30 a 11:30. Las finales serán a las 13 para mujeres y a las 14:30 para hombres.

En la subsede Paraná, el sóftbol femenino tendrá cuatro partidos en el Estadio Mundialista: Perú vs. Bolivia, a las 13:30; Bolivia vs. Venezuela, a las 15:30; Colombia vs. Brasil, a las 18; y Argentina vs. Brasil, a las 20:30.

Rosario

Rosario concentrará una extensa programación durante toda la jornada. En el Museo/Centro Acuático, la natación tendrá series de 9:30 a 10:30 y finales de 18 a 20. Allí también se disputarán dos pruebas de clavados: trampolín de 3 metros sincronizado femenino, de 12:50 a 13:20, y plataforma de 10 metros masculina, de 14 a 14:48.

El Club Provincial será escenario de esgrima, con competencia de 10 a 19 aproximadamente, y de levantamiento de pesas, cuya actividad se extenderá de 12 a 19.

La gimnasia artística tendrá sus finales por aparatos de las ramas masculina y femenina en el Invencible Arena, de 15:05 a 17:50, con la correspondiente premiación. El patinaje de velocidad tendrá competencia en el Patinódromo, de 9:30 a 11, con premiación incluida.

El pentatlón moderno tendrá sus finales femeninas de 10 a 12:30 aproximadamente y las finales masculinas de 15 a 19 aproximadamente, en el Club Provincial/Estadio Municipal. El voleibol de playa tendrá actividad en el Rural Picadero, con octavos, novenos y semifinales, de 10 a 18 aproximadamente.

El esport se desarrollará en La Segunda, de 9 a 19, mientras que el golf tendrá su segunda ronda en el Rosario Golf Club, de 9 a 15:45.

Rafaela será escenario de Boxeo y Ciclismo BMX Race en los Juegos Suramericanos.

En fútbol masculino, el Club Atlético Newell's Old Boys recibirá los partidos Colombia vs. Perú, de 10 a 12, y Chile vs. Panamá, de 15 a 17. En fútbol femenino, la Asociación Rosarina será escenario de Venezuela vs. Paraguay, de 10 a 12, y Uruguay vs. Chile, de 15 a 17.

El voleibol indoor femenino tendrá dos partidos en el Estadio Claudio Newell's Old Boys: Colombia vs. Venezuela, a las 10, y Argentina vs. Chile, a las 15.

También habrá una definición en equitación en el Jockey, con la final individual de adiestramiento a partir de las 12:30 aproximadamente.

Rafaela

En Rafaela, el ciclismo de ruta tendrá la contrarreloj femenina a las 9 y la masculina a las 11:30, en el circuito de rutas. El boxeo tendrá una nueva jornada competitiva en el Invencible Rafaela, con las semifinales del Ring A desde las 15 y 12 combates programados.

La agenda completa y actualizada puede consultarse en santafe2026.ar, donde también se recomienda verificar posibles modificaciones de horarios o escenarios antes de asistir. Para ingresar a los espacios deportivos y participar de las propuestas de los Juegos, es necesario descargar el QR gratuito disponible en la web oficial. El mismo código habilita el acceso al Fan Fest y a los demás espacios de los Juegos y sirve durante toda la jornada.