Argentina debutó con triunfo ante Venezuela en el Sudamericano en Brasil

El seleccionado argentino masculino, arrancó con el pie derecho la defensa de su título en el clasificatorio Sudamericano tras vencer por 3-1 a Venezuela en el Maracanazinho.

El vóley de Argentina arrancó el Sudamericano ante Venezuela jugando a un alto nivel, sólo se desconcentró en el tercer set, y fue triunfo para los de Horacio Dileo por 3-1 (25-16, 25-11, 24-16 y 25-13). El máximo anotador nacional fue Pablo Kukarsev con 16 puntos. El equipo vuelve a jugar este miércoles desde las 14, por Fox Sports, ante Colombia en el Maracainizinho de Río de Janeiro, donde el domingo se define una plaza olímpica para Los Angeles.

Argentina se impuso a Venezuela en Río de Janeiro

En su primer paso en el Sudamericano en Río, Argentina venció a Venezuela por 3 a 1, con parciales de 25-16, 25-11. 23-25 y 25-13. Pablo Kukartsev, máximo anotador con 16 puntos. Este miércoles desde las 14, frente a Colombia con transmisión de Fox Sports.

En el primer set, la Selección sacó rápidas ventajas por 8-4 con un buen trabajo desde el saque. Más tarde, Kukartsev brilló en bloqueo para el 18-11 y la historia no cambió en el desenlace del set. Más efectivo en su juego, Argentina lo definió 25-16 con un ataque del ingresado Germán Gómez.

La segunda presentación del combinado nacional en Brasil será este miércoles frente a Colombia.

El segundo parcial no cambió mucho en su desarrollo. Bien plantado en bloqueo y con más protagonismo de Loser y Palonsky, la Selección sacó ventaja de 9-6 y 17-9. De ahí en adelante otra vez fue todo de Argentina y Germán Gómez nuevamente el encargado de cerrarlo por 25-11.

El tercer set empezó más parejo en el 8-6 argentino y con buena participación de los centrales, mejoró la diferencia a 14-10. Luego, Venezuela llegó a igualarlo en 17 para un desarrollo punto a punto hasta la zona de definición (22-22). Finalmente, de la mano de Galeno, Venezuela descontó por 25-23.

En el cuarto, la Selección empezó en ventaja 6-1 y 8-3 de la mano del bloqueo. De ahí en adelante, Argentina no perdonó y mejoró la diferencia a 18-7 mostrándose superior en todos los fundamentos. En el desenlace, un error selló el 25-13 y victoria argentina.

Argentina: Sánchez (-), Kukartsev (16), Loser (14), Ramos (9), Armoa (14), Palonsky (7), Massimino (L). Ingresaron: De Cecco (1), Gómez (5), Díaz, Vicentín (7), Zerba (3), Martínez.