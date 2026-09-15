Argentina finalizó este martes en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional alcanzó las 64 preseas, que se distribuyeron en 22 de oro, 16 de plata y 26 de bronce.
Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero
La delegación nacional consiguió 22 medallas de oros, 16 de plata y 26 de bronce en la cuarta jornada de Santa Fe 2026 y quedó detrás de Brasil
Por Ovación
Por su parte, Brasil se mantiene como líder con 75 medallas, que se reparten en 28 doradas, 28 plateadas y 19 de bronce. En tanto que Colombia se ubica tercero en cantidad de títulos y completa el podio con 50 preseas, de las cuales 21 son de oro, 16 de plata y 13 de bronce.
Todas las medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Oro
Mateo Kalejman - Contrarreloj individual - Ciclismo Ruta
Joel Fernando Contreras - Cross-Country Olímpico Masculino
Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima
Augusto Servello - Florete individual - Esgrima
Isabel Di Tella - Espada individual - Esgrima
Daniela Arias - EA SPORTS FC Femenino - Esports
Julieta Lucas - Individual femenino - Gimnasia artística
Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocío Saucedo, Fila Dalinger, Isabella Ajalla y María Estoco - Prueba por equipos - Gimnasia artística
Emilia Acosta - Salto Femenino - Gimnasia artística
Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación
Macarena Ceballos - 200 metros pecho - Natación
Cecilia Dieleke - 100 metros espalda - Natación
Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación
Macarena Ceballos, Laila Chain, Cecilia Dieleke y Andrea Berrino - Relevo 4x100m Medley - Natación
Juan Segundo Rodríguez - Libre Masculino - Patinaje artístico
Benjamín Gader - 5000m por Puntos Individual Masculino - Patinaje velocidad
Santino Basaldella - Stand Up Paddle - Sprint
Juliette Duhaime - Stand Up Paddle - Sprint
Fernanda Russo y Marcelo Gutiérrez - 10 metros Rifle de aire mixto - Tiro deportivo
Plata
Andrea Nigosanti - Florete individual - Esgrima
María Perroni - Sable Individual Femenino - Esgrima
Nectar Coleff - Assetto Corsa GT - Esports
Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación
Laila Chaín - 400 metros combinado - Natación
Santiago Grassi - 50 metros mariposa - Natación
Micaela Lopetégui- Libre - Patinaje artístico
Donato Mastroianni - Libre - Patinaje artístico
Ken Kuwada - 5000m por Puntos Individual Masculino - Patinaje velocidad
Lucía Clembosky - Stand Up Paddle Sprint
Bronce
Diane Amendolara, Verónica Malberti, Federico De Michelis y Leonardo Godoy - Adiestramiento Equipo
Romina Imwinkelried - 10 kilómetros - Natación / Aguas abiertas
Manuel Turone - Individual Masculino - Ciclismo BMX Freestyle
Delfina Dibella - Contrarreloj Individual Femenino (Final) - Ciclismo Ruta
Juan Bacha - Sable individual - Esgrima
Candela Espinosa - Sable individual - Esgrima
Lautaro Zuviría - EA Sports FC - Esports
Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri - Prueba por equipos - Gimnasia artística
Emilia Acosta - Individual femenino - Gimnasia artística
José Materano - 100 metros espalda - Natación
Lucas Alba - 800 metros libre - Natación
Andrea Berrino - 50 metros espalda - Natación
Martina Barbeito - 200 metros pecho - Natación
Ulises Cazau - 50 metros mariposa - Natación
Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia - 4 x 200 metros libres - Natación
Delfina Dini, Laila Chain, Malena Santillán y Cecilia Dieleke - 4 x 200 metros libres - Natación
José Materano, Dante Nicola, Santiago Grassi y Matías Chaillou - Relevo 4x100m Medley - Natación
Delfina Dini - 1500m Estilo Libre Femenino - Natación
Valentina Longo- Libre - Patinaje artístico
Delfina Veljanovich - Solo Dance Femenino - Patinaje artístico
Naiara Sagasti - 100 metros sprint individual - Patinaje Velocidad
Ignacio Arias - Sprint Masculino (Final) - Stand Up Paddle