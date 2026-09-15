Uno Santa Fe | Ovación | Juegos Suramericanos

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

La delegación nacional consiguió 22 medallas de oros, 16 de plata y 26 de bronce en la cuarta jornada de Santa Fe 2026 y quedó detrás de Brasil

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 22:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Argentina suma 64 medallas en los Juegos Suramericanos.

Argentina suma 64 medallas en los Juegos Suramericanos.

Argentina finalizó este martes en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional alcanzó las 64 preseas, que se distribuyeron en 22 de oro, 16 de plata y 26 de bronce.

Por su parte, Brasil se mantiene como líder con 75 medallas, que se reparten en 28 doradas, 28 plateadas y 19 de bronce. En tanto que Colombia se ubica tercero en cantidad de títulos y completa el podio con 50 preseas, de las cuales 21 son de oro, 16 de plata y 13 de bronce.

Todas las medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro

Mateo Kalejman - Contrarreloj individual - Ciclismo Ruta

Joel Fernando Contreras - Cross-Country Olímpico Masculino

Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima

Augusto Servello - Florete individual - Esgrima

Isabel Di Tella - Espada individual - Esgrima

Daniela Arias - EA SPORTS FC Femenino - Esports

Julieta Lucas - Individual femenino - Gimnasia artística

Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocío Saucedo, Fila Dalinger, Isabella Ajalla y María Estoco - Prueba por equipos - Gimnasia artística

Emilia Acosta - Salto Femenino - Gimnasia artística

Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación

Macarena Ceballos - 200 metros pecho - Natación

Cecilia Dieleke - 100 metros espalda - Natación

Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación

Macarena Ceballos, Laila Chain, Cecilia Dieleke y Andrea Berrino - Relevo 4x100m Medley - Natación

Juan Segundo Rodríguez - Libre Masculino - Patinaje artístico

Benjamín Gader - 5000m por Puntos Individual Masculino - Patinaje velocidad

Santino Basaldella - Stand Up Paddle - Sprint

Juliette Duhaime - Stand Up Paddle - Sprint

Fernanda Russo y Marcelo Gutiérrez - 10 metros Rifle de aire mixto - Tiro deportivo

Plata

Andrea Nigosanti - Florete individual - Esgrima

María Perroni - Sable Individual Femenino - Esgrima

Nectar Coleff - Assetto Corsa GT - Esports

Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación

Laila Chaín - 400 metros combinado - Natación

Santiago Grassi - 50 metros mariposa - Natación

Micaela Lopetégui- Libre - Patinaje artístico

Donato Mastroianni - Libre - Patinaje artístico

Ken Kuwada - 5000m por Puntos Individual Masculino - Patinaje velocidad

Lucía Clembosky - Stand Up Paddle Sprint

Bronce

Diane Amendolara, Verónica Malberti, Federico De Michelis y Leonardo Godoy - Adiestramiento Equipo

Romina Imwinkelried - 10 kilómetros - Natación / Aguas abiertas

Manuel Turone - Individual Masculino - Ciclismo BMX Freestyle

Delfina Dibella - Contrarreloj Individual Femenino (Final) - Ciclismo Ruta

Juan Bacha - Sable individual - Esgrima

Candela Espinosa - Sable individual - Esgrima

Lautaro Zuviría - EA Sports FC - Esports

Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri - Prueba por equipos - Gimnasia artística

Emilia Acosta - Individual femenino - Gimnasia artística

José Materano - 100 metros espalda - Natación

Lucas Alba - 800 metros libre - Natación

Andrea Berrino - 50 metros espalda - Natación

Martina Barbeito - 200 metros pecho - Natación

Ulises Cazau - 50 metros mariposa - Natación

Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia - 4 x 200 metros libres - Natación

Delfina Dini, Laila Chain, Malena Santillán y Cecilia Dieleke - 4 x 200 metros libres - Natación

José Materano, Dante Nicola, Santiago Grassi y Matías Chaillou - Relevo 4x100m Medley - Natación

Delfina Dini - 1500m Estilo Libre Femenino - Natación

Valentina Longo- Libre - Patinaje artístico

Delfina Veljanovich - Solo Dance Femenino - Patinaje artístico

Naiara Sagasti - 100 metros sprint individual - Patinaje Velocidad

Ignacio Arias - Sprint Masculino (Final) - Stand Up Paddle

Juegos Suramericanos Argentina medallas
Noticias relacionadas
Argentina derrotó a Uruguay por 5 a 0 en su segunda presentación en Santa Fe.

Las Leonas consiguieron su segunda victoria en los Juegos Suramericanos

nicolas marcipar: aqui en argentina soy hincha de union

Nicolás Marcipar: "Aquí en Argentina soy hincha de Unión"

juegos suramericanos: brasil, argentina y venezuela subieron a lo mas alto en natacion

Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

tiro deportivo: peru celebro el bicampeonato en los juegos suramericanos

Tiro deportivo: Perú celebró el bicampeonato en los Juegos Suramericanos

Lo último

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Daniel Vila fue reconocido por la FCJS-UNL y propuso crear un fondo permanente de becas para docentes universitarios

Daniel Vila fue reconocido por la FCJS-UNL y propuso crear un fondo permanente de becas para docentes universitarios

Momentos de tensión en Liceo Norte: neutralizaron a un hombre que amenazaba con explotar una garrafa para atacar a su pareja

Momentos de tensión en Liceo Norte: neutralizaron a un hombre que amenazaba con explotar una garrafa para atacar a su pareja

Último Momento
Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Daniel Vila fue reconocido por la FCJS-UNL y propuso crear un fondo permanente de becas para docentes universitarios

Daniel Vila fue reconocido por la FCJS-UNL y propuso crear un fondo permanente de becas para docentes universitarios

Momentos de tensión en Liceo Norte: neutralizaron a un hombre que amenazaba con explotar una garrafa para atacar a su pareja

Momentos de tensión en Liceo Norte: neutralizaron a un hombre que amenazaba con explotar una garrafa para atacar a su pareja

Ruta 168: comienzan las reparaciones en los puentes aliviadores entre La Guardia y El Pozo

Ruta 168: comienzan las reparaciones en los puentes aliviadores entre La Guardia y El Pozo

Platense estuvo cerca de la hazaña, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

Platense estuvo cerca de la hazaña, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

Ovación
Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

Nicolás Marcipar: Aquí en Argentina soy hincha de Unión

Nicolás Marcipar: "Aquí en Argentina soy hincha de Unión"

Platense estuvo cerca de la hazaña, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

Platense estuvo cerca de la hazaña, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers