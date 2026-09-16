Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

La nadadora de Unión de Santa Fe, Malena Santillán se impuso en los 200 metros espalda en una jornada en que la natación logró muchas medallas para la delegación Argentina

La tercera jornada de la natación de los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026, que se realizó en el Centro Acuático de Rosario, dejó para la delegación argentina un saldo de dos medallas de oro (Malena Santillán, en los 200 metros espalda y Macarena Ceballos, en 50 metros pecho), tres de plata (Lucas Alba, en 1500 metros libres; Cecilia Dieleke, en 200 metros espalda y la posta 4X100 metros libres femenina) y cuatro de bronce (Delfina Dini, en 1500 metros libres; José Materano, en 200 metros espalda; Martina Barbeito, en 50 metros pecho y la posta 4X100 metros libres masculina).

La nadadora de Unión de Santa Fe entrenada por Diego Garbarino y Adrián Tur, Malena Santillán empeló un tiempo de 2:10:99, para quedarse con la medalla dorada en los 200 metros espalda femenino, prueba en la que Cecilia Dieleke se llevó la de plata, al registrar 2:11:09. La colombiana Jasmín Pistelli completó el podio al ganar la de bronce, con 2:12:88. La talentosa deportista oriunda de San Francisco, pero radicada hace varios años en la capital provincial, cuatro años atrás, había conseguido este mismo logro en los Juegos Suramericanos de Asunción.

En los 50 metros pecho femeninos, Macarena Ceballos se impuso con un tiempo de 31:53 para llevarse el oro, mientras que Martina Barbeito se llevó la presea de bronce, con un registro de 32:32. La venezolana Mercedes Toledo fue plata, con 31:87.

Lucas Alba salió segundo en los 1500 metros libres masculino, con un registro de 15:17:02 y se llevó la presea plateada. Los brasileros Guilherme Da Costa (oro, 15:15:04) y Stephan Steverink (bronce, 15:24:97) completaron el podio. El otro argentino que compitió en esta prueba, Thiago Pizzini, terminó cuarto, con 15:38:89.

La posta 4 x 100 metros relevo libre femenino, integrada por Andrea Berrino-Laila Cadena-Iara Fernández-Cecilia Dieleke consiguió la medalla de plata, con un tiempo de 3:48:36. Brasil se llevó el oro, con 3:43:71 y Perú, el bronce, con 3:50:12. Delfina Dini obtuvo la medalla de bronce, con un registro de 16:53:20, en la prueba de los 1500 metros libre femenino. El oro fue para la brasilera Beatriz Pimentel, con 16:20:88 y la plata, para la chilena Kristel Kobrich, con 16:35:50.

José Materano también se llevó la medalla de bronce, en la competencia de los 200 metros espalda masculino, cronometrando 2:02:24). El brasilero Leonardo De Deus obtuvo la presea de oro, con 2:00:29 y el chileno Edhy Vargas, la de plata, con 2:01:69.

El Patinaje de Velocidad dejó su sello en Rosario

El neuquino Benjamín Gader Baca Cau y el bonaerense Ken Kuwada se quedaron con las medallas de oro y plata en la prueba de los 5.000 metros por puntos de los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026, que se disputan en el Invencible de Rosario. Gader sumó 14 puntos para treparse al escalón más alto del podio y colgarse la medalla dorada, mientras que Kuwada hizo un punto menos y se llevó la de plata. La presea de bronce quedó en manos del ecuatoriano David Sarmiento, con 13.

En la prueba de 500 metros + D femenina, Micaela Siri fue séptima en la clasificación (47.064) y sexta en la semifinal (48.205), mientras que Fernanda Illanes no pudo llegar a semifinales al ubicarse en el décimo puesto (47.670). Tobías González terminó séptimo en la clasificación de los 500 metros + D masculino (44.420) y ocupó también el séptimo puesto en la semifinal (44.420) por lo que se perdió el poder estar en la final.

Benjamín Gader Baca Cau puso a Neuquén en lo más alto del podio en Santa Fe al ganar la prueba de 5 mil metros por puntos. Fue un triunfo histórico.

Por último, en los 5.000 metros por puntos, Lucía Monje finalizó octava y Naiara Sagasti se ubicó novena. La última medalla de bronce llegó en la prueba final, en la posta 4 x 100 metros relevo libre masculino, que integraron Matías Chaillou-Santiago Grassi-Guido Biscaglia-Máximo Aguilar, con un tiempo de 3:20:24. Brasil obtuvo el oro, con 3:17:54 y Venezuela, la plata, con 3:19:84.

El Pentatlón tuvo buenas actuaciones

Los atletas argentinos completaron una jornada de intensa actividad en las semifinales masculinas de pentatlón moderno celebradas en el Estadio Municipal Jorge Newbery. Franco Serrano tuvo un desempeño destacado en la Semifinal A. A pesar de un comienzo con 304 puntos en la prueba de obstáculos (47.09s), recuperó terreno rápidamente al sumar 238 puntos en esgrima tras obtener 15 victorias y 4 derrotas, e imponer un registro de 1:00.53 en los 50 metros libre de natación para añadir 298 puntos. Finalmente, dominó ampliamente la prueba combinada de Laser Run (tiro y carrera) con el mejor tiempo de la tanda (11:38.28) y 602 puntos, sellando así un papel protagónico en su grupo.

Por su parte, en la Semifinal B, Vladimir Ismael Dovichi y Nelson Abelardo Espeleta mantuvieron un rendimiento parejo, acumulando ambos un total de 1404 puntos al cierre de las cuatro disciplinas. Dovichi sobresalió desde el inicio al lograr el tercer mejor tiempo en la carrera de obstáculos con 29:26 (358 puntos), mientras que Espeleta firmó un registro de 31.23 (352) en dicha competencia. En la natación, Espeleta cronometró 1:01.32 (294) y Dovichi 1:02.58 (288). Posteriormente, en el Laser Run, Espeleta obtuvo 542 puntos con un tiempo total de 12:38.57, en tanto que Dovichi sumó 534 puntos deteniendo el reloj en 12:46.52. Con estos resultados, la representación argentina deja buenas sensaciones tras afrontar un nivel competitivo exigente frente a los máximos referentes del continente.

No obtuvieron medallas, pero participaron de otras finales, Laila Chain (1:00:80) y Lara Fernández (1:01:90), quinta y séptima, respectivamente, en los 100 metros mariposa femenino; Santiago Grassi (52:40) y Ulises Cazau (52:88), cuarto y sexto en 100 metros mariposa masculino y Dante Nicola (29:20), octavo en los 50 metros pecho masculino.

Las Panteritas vencieron a Paraguay

Las Panteras, el seleccionado argentino femenina, tuvo un debut contundente en los Suramericanos al superar 3-0 a Paraguay, con parciales de 25-15, 25-11 y 25-16. Martina Bednarek fue la máxima anotadora con 17 puntos, mientras que el conjunto nacional mostró superioridad durante todo el encuentro y comenzó con el pie derecho su participación en el torneo.

Las Panteras vencieron 3-0 a Paraguay en su debut en los Suramericanos.

Argentina volverá a jugar este miércoles, a partir de las 15, cuando enfrente a Chile, en el microestadio de Newell’s. El debut ante Paraguay dejó además una primera referencia positiva para un equipo que busca seguir creciendo durante el certamen, con la intención de afianzar su funcionamiento partido a partido.

El Medallero acumulado de Argentina:

8 en Gimnasia artística, ganó 4 de oro, 1 de plata y 3 de bronce.

6 en Patinaje artístico, ganó 1 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

1 en Ciclismo BMX Freestyle, la única es de bronce.1 en Ciclismo de montaña, la única es de oro.

2 en Ciclismo de carretera, ganó 1 de oro y 1 de bronce.

1 en Doma clásica ecuestre, la única es de bronce.

3 en Deportes electrónicos, ganó 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

7 en Esgrima, ganó 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce.

1 en Natación en aguas abiertas, la única es de bronce.

3 en Patinaje de velocidad, ganó 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

1 en Shooting, la única es de oro.

4 en Paddle surf, ganó 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

25 en Natación, ganó 7 de oro, 6 de plata y 12 de bronce.

1 en Levantamiento de pesas, la única es de plata.