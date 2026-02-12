Uno Santa Fe | Judiciales | droga

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

El fiscal de Las Colonias, Alejandro Benítez, confirmó que los 13 kilos de cocaína secuestrados en Circunvalación no eran para narcomenudeo inmediato y que la investigación por los “mayoristas” pasó a la Justicia Federal. Cinco personas fueron imputadas por narcomenudeo

12 de febrero 2026 · 16:01hs
Este jueves se reveló un dato clave en la investigación por los 13 kilos de cocaína ocultos en secarropas: la droga provenía del norte del país y quienes la abastecían ya están siendo investigados por la Justicia Federal, que tomó intervención en el tramo mayorista de la causa.

Así lo confirmó el fiscal del departamento Las Colonias, Alejandro Benítez, al brindar detalles de las audiencias imputativas realizadas en las últimas horas.

“Se realizaron dos audiencias imputativas que son consecuencia de una investigación y los allanamientos que se realizaron hace pocos días”, explicó el funcionario judicial en declaraciones a la emisora LT10.

En ese marco, fueron imputadas cinco personas: una mujer que vendía estupefacientes en Esperanza y dos hombres y dos mujeres que hacían lo mismo en San Carlos Centro. Todos están acusados de integrar el último eslabón de la cadena, es decir, la venta fraccionada al consumidor.

La división de la causa: menudeo provincial, mayoristas federales

Benítez fue claro al explicar los límites de la competencia provincial: “Nosotros solamente por ley podemos ir al último eslabón, que es la venta fraccionada al consumidor”.

Sin embargo, la investigación permitió avanzar más arriba en la cadena. El fiscal reveló que durante tres meses siguieron a una persona que distribuía droga en distintos puntos de la provincia: “Pudimos descubrir que esta persona estaba distribuyendo en distintos lugares en Santa Fe, en Esperanza, en San Carlos, en San Justo”.

Ese seguimiento derivó en el episodio que tomó estado público: la fuga en Circunvalación y el hallazgo de 13 kilos de cocaína en ladrillos, ocultos dentro de secarropas.

“Llevaban 13 kilos de cocaína, que es competencia federal ya porque no estaba fraccionada”, explicó Benítez.

A partir de ese momento, la investigación se dividió: la venta minorista quedó en la órbita provincial, el suministro mayorista pasó a la Justicia Federal.

La droga venía del norte

Consultado sobre el origen del cargamento, Benítez fue prudente pero contundente: “Te puedo decir del norte del país. Más que eso no quiero avanzar por una cuestión de no entorpecer la investigación”. El fiscal evitó brindar mayores detalles para no afectar el tramo federal del expediente.

El hallazgo de cocaína oculta dentro de secarropas enviados como encomienda llamó la atención. Benítez reconoció que, al menos en su experiencia en la investigación de narcomenudeo desde 2024, no habían detectado una situación similar

No obstante, destacó que pudieron establecer tanto quién enviaba como quién recibía la droga: "Nuestro trabajo fue bastante importante y pudimos establecer quién lo envía y pudimos establecer quién lo recibe en forma personal e identificada".

También reveló que el episodio que terminó exponiendo el cargamento fue circunstancial. “Ya había pasado una vez y esta vez también fue circunstancial”, explicó el fiscal sobre la persecución que terminó con la droga secuestrada.

Lo que siguió fue un despliegue operativo sin precedentes en la zona, con una persecución y el hallazgo de la sustancia escondida en electrodomésticos.

Mientras la Justicia provincial avanza sobre los cinco imputados por narcomenudeo, el foco ahora está puesto en el tramo federal vinculado a investigar la banda que está detrás del abastecimiento mayorista de cocaína que llegaba desde el norte del país a Santa Fe y región.

