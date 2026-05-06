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Condenaron a un hombre a 16 años de prisión por drogar a su hija adolescente y abusar sexualmente de ella

sí fue dispuesto en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de la capital provincial. A su vez, fueron condenados otros dos hombres del entorno de la víctima por haberla sometido a prácticas corruptivas.

6 de mayo 2026 · 09:21hs
Condenaron a un hombre a 16 años de prisión por drogar a su hija adolescente y abusar sexualmente de ella

Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija adolescente, luego de haberle suministrado una droga ilícita en la ciudad de Santa Fe. Además, otros dos hombres del entorno de la víctima fueron condenados por haber cometido el delito de corrupción de menores en perjuicio de ella.

La sentencia fue dispuesta por un tribunal presidido por el juez Octavio Silva e integrado además por los jueces Martín Torres y Héctor Aiello, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de la capital provincial.

Las fiscales Vivian Galeano y Florencia Zarabia representaron al MPA en el debate. Tras conocer lo resuelto, plantearon que “si bien valoramos que los tres hombres que fueron juzgados hayan sido condenados, aguardaremos los fundamentos del fallo para conocer qué fue lo que motivó la decisión del tribunal”.

En tanto, Galeano y Zarabia destacaron que “hasta que el fallo adquiera firmeza, los tres condenados estarán en prisión preventiva”. Según mencionaron, “el padre de la víctima transitó el proceso judicial con esa medida cautelar mientras que los otros dos hombres llegaron al juicio en libertad y fueron detenidos después de la lectura del veredicto”.

Droga y alcohol

Las fiscales afirmaron que “el sábado 6 de febrero de 2016 a la noche, el condenado a 16 años de prisión llevó a cabo su accionar delictivo en una casa ubicada en el barrio Cabaña Leiva, donde convivía con su hija”. Afirmaron que “por entonces, ella cursaba la escuela secundaria”, y aclararon que “actualmente, es mayor de edad”.

“Mientras estaban solos en el domicilio, el padre de la víctima la drogó con una sustancia estupefaciente mezclada con vino y la agredió sexualmente”, aseveraron Galeano y Zarabia.

Por otro lado, las fiscales manifestaron que “previamente, por separado y en diferentes ocasiones, los otros dos hombres habían sometido a la adolescente a situaciones que tuvieron entidad suficiente para afectar el normal desarrollo sexual de ella”. En tal sentido, explicitaron que “los hermanos condenados eran vecinos de la abuela de la víctima”, y explicaron que “los dos grupos familiares tenían una relación cercana entre sí”.

Calificaciones penales

El padre de la víctima recibió la pena a 16 años de prisión como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo).

Por su parte, los otros dos hombres fueron condenados por la autoría de promoción a la corrupción de menores. Al respecto, Galeano y Zanabria indicaron que “desde el MPA presentamos pruebas contundentes para acreditar que también cometieron abusos sexuales en perjuicio de la misma víctima”, y reiteraron que “cuando podamos analizar los fundamentos del fallo, evaluaremos los pasos a seguir”.

Identidades

Las iniciales del hombre que atentó contra la integridad sexual de su hija son CDB. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la persona que fue vulnerada.

Los otros dos condenados son identificados como Emanuel Adolfo Albornoz y Maximiliano Gastón Albornoz.

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