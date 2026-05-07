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Imputaron al subjefe de la Comisaría Octava de Santa Fe por exigir dinero a cambio de devolver una moto y evitar una detención

rEl subcomisario, de 43 años, es investigado junto a otros dos policías ya condenados por haberle reclamado un millón de pesos a un hombre para recuperar un vehículo secuestrado y no acusarlo por falsa denuncia.

7 de mayo 2026 · 18:14hs
Imputaron al subjefe de la Comisaría Octava de Santa Fe por exigir dinero a cambio de devolver una moto y evitar una detención

Imputaron al subjefe de la Comisaría Octava de Santa Fe por exigir dinero a cambio de devolver una moto y evitar una detención

El subjefe de la Comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe fue imputado este jueves en el marco de una investigación judicial por presuntas maniobras extorsivas realizadas contra un hombre al que le habrían exigido dinero a cambio de devolverle una motocicleta y evitar que quedara detenido por falsa denuncia.

El acusado es un subcomisario de 43 años identificado por sus iniciales como ROR, cuya atribución delictiva fue realizada por el fiscal Ezequiel Hernández en una audiencia desarrollada ante el juez Nicolás Falkenberg en los tribunales de la capital provincial.

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Según la investigación, el funcionario policial actuó junto al inspector Patricio Emmanuel Piacenza, de 37 años, y al suboficial Germán Luis Noval, de 49, quienes ya fueron condenados la semana pasada en un juicio abreviado por los mismos hechos.

Los hechos

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, el episodio investigado ocurrió el miércoles 22 de abril alrededor de las 16.30 en la sede de la Comisaría Octava.

Allí, los policías le habrían exigido a un hombre el pago de un millón de pesos para devolverle una motocicleta perteneciente a su pareja, que había sido secuestrada en poder de otras personas en Sauce Viejo.

Además, según sostuvo Hernández, los agentes lo amenazaron con “llevarlo preso” por falsa denuncia y le advirtieron que podría pasar “15 años privado de su libertad” si no entregaba el dinero solicitado.

Tras el episodio, la víctima acudió a la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía provincial para denunciar lo sucedido, lo que dio inicio a la investigación penal.

En ese marco, el fiscal explicó que el viernes 24 de abril se realizó una “entrega controlada” mediante la cual la víctima entregó billetes marcados a dos de los policías investigados dentro de la dependencia policial, mientras personal de Asuntos Internos aguardaba en el exterior.

“Cuando el hombre que sufrió la intimidación salió de la dependencia, los policías a cargo del operativo ingresaron y encontraron el dinero que los imputados habían cobrado ilegítimamente”, señaló Hernández.

Como resultado del procedimiento, Piacenza y Noval fueron detenidos en el lugar y posteriormente condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación por seis años para ejercer funciones policiales y una multa de dos millones de pesos cada uno.

La investigación continuó para determinar la participación del tercer implicado, identificado ahora como el subjefe de la seccional.

El fiscal le atribuyó al subcomisario la coautoría del delito de exacciones ilegales agravadas.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares fue fijada para el próximo lunes, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial.

Comisaría dinero octava moto
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