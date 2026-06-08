Condenaron a los dueños de los perros por la muerte del niño de 12 años, Diego Román, en Recreo

El juez penal Pablo Busaniche condenó este lunes a Iván Reyes y Norma Vega como coautores penalmente responsables del delito de homicidio culposo por la muerte de Diego Román , el niño de 12 años de la localidad de Recreo que fue hallado sin vida en julio de 2019. El tribunal impuso una pena de 4 años de prisión para Reyes y de 3 años (de cumplimiento condicional) para Vega.

El fallo fue dictado en los tribunales santafesinos ante una nutrida concurrencia de familiares, vecinos y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

El caso

Diego había sido visto por última vez el 3 de julio de 2019 en el Barrio Comunal 3 de Recreo. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un campo cercano. El caso generó una profunda conmoción social en Recreo y en toda la provincia desde el momento de la desaparición del menor.

La fiscal Ana Laura Gioria sostuvo durante los alegatos que quedó acreditado que el niño murió como consecuencia del ataque de una jauría de aproximadamente diez perros que se encontraban bajo la custodia de los imputados, y que los animales provocaron lesiones mortales mediante múltiples mordeduras que derivaron en una hemorragia fatal.

La Fiscalía remarcó que los acusados conocían la peligrosidad de los perros debido a antecedentes de ataques previos a personas y animales, y que incumplieron las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente para evitar que los canes abandonaran el predio.

Entre las evidencias presentadas en el debate se destacaron las conclusiones de autopsias realizadas por médicos forenses de Santa Fe y del Cuerpo Médico Forense de la Nación, cuyos especialistas coincidieron en que las lesiones eran compatibles con un ataque animal. Además, estudios periciales determinaron coincidencias entre pelos hallados en la ropa de la víctima y algunos de los perros vinculados a los acusados.

diego roman juicio

Las penas pedidas y el fallo

La Fiscalía y las querellas, representadas por las abogadas Vanina Fruttero y Lucrecia Fernández, habían solicitado que Reyes fuera condenado a 10 años de prisión y Vega a 8, como coautores del delito de homicidio simple con dolo eventual. Como alternativa, plantearon que si el tribunal no consideraba acreditado el dolo, los acusados fueran condenados por homicidio culposo, con penas de 5 y 4 años respectivamente.

El juez Busaniche se inclinó por la calificación de homicidio culposo —descartando el dolo eventual que sostenía la acusación— y fijó las condenas por debajo de los máximos solicitados: 4 años para Reyes y 3 años de cumplimiento condicional para Vega.

La defensa, a cargo del abogado Néstor Pereyra, había solicitado la absolución de ambos acusados, al considerar que la prueba reunida durante el proceso no alcanzaba para establecer responsabilidades penales y que en la zona existían otros perros sueltos que podrían haber intervenido en el hecho.

diego roman.jpg Foto: Radio Power Max 104.5

Siete años de espera

La sentencia llega casi siete años después de la muerte de Diego Román y pone fin a un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad de Recreo desde 2019. Durante los alegatos, las querellantes recordaron que el niño soñaba con convertirse en futbolista y remarcaron que numerosos vecinos habían advertido sobre la peligrosidad de los perros involucrados.