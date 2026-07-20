La denuncia de una mujer permitió la detención de un constelador familiar por producción de material de abuso sexual infantil en Santa Fe

El principal imputado, un hombre de 39 años, quedó en prisión preventiva. La Fiscalía investiga además la posible existencia de nuevas víctimas y analiza el contenido extraído de los dispositivos electrónicos secuestrados.

La Justicia de Santa Fe investiga un grave caso de producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) que derivó en la detención de un hombre durante un allanamiento realizado en su domicilio.

La fiscal Natalia Giordano , en declaraciones a LT10 , explicó que la investigación se inició la semana pasada luego de que una mujer denunciara haber recibido, a través de WhatsApp , videos con material de abuso sexual de las infancias enviados por un contacto que tenía agendado.

"La denunciante recibió de la nada estos videos y realizó la denuncia inmediatamente", indicó la funcionaria judicial.

Cómo comenzó la investigación

A partir de la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación para identificar al responsable de los envíos. Según explicó Giordano, los investigadores lograron establecer el número telefónico, identificar a la persona y determinar el domicilio desde donde se realizaban las comunicaciones. Con esos elementos solicitaron una orden de allanamiento, que fue autorizada por la Justicia.

Durante el procedimiento se concretó la detención del sospechoso y el secuestro de cinco dispositivos electrónicos, además de una notebook, un CPU y un pendrive, elementos que serán sometidos a extracción de información para profundizar la investigación.

Además, los investigadores encontraron objetos que aparecían en los videos, lo que permitió a la Fiscalía sostener la hipótesis de que el material habría sido producido por el propio acusado. "El secuestro realizado nos permite corroborar la producción de estos videos", afirmó Giordano.

Los delitos que le imputaron

De acuerdo con la fiscal, al detenido se le atribuyeron los delitos de:

Tenencia de material de abuso sexual infantil.

Producción de material de abuso sexual infantil.

Distribución de material de abuso sexual infantil.

Abuso sexual contra una víctima menor de edad, cuya identidad todavía no pudo ser establecida.

La investigación continúa para determinar quién es la víctima y si existen más personas afectadas.

Un caso poco habitual

Giordano remarcó que uno de los aspectos más relevantes de la causa es que no se trata únicamente de una investigación por distribución de archivos.

"Lo característico de este caso es que pudimos acreditar la producción del material. Es un caso atípico porque normalmente las investigaciones son por promoción o distribución, pero aquí encontramos elementos que permiten sostener que el contenido era producido por el propio imputado", explicó.

La fiscal también confirmó que, según la evidencia reunida hasta el momento, los videos habrían sido filmados en el mismo domicilio donde se realizó el allanamiento.

Quién es el detenido

Consultada sobre la actividad del acusado, Giordano indicó que el hombre manifestó dedicarse a brindar servicios de constelaciones familiares.

La denunciante explicó que nunca había mantenido un encuentro personal con él. Había obtenido su contacto a través de una persona en común y ambos solo tenían interacción mediante los estados de WhatsApp, hasta que comenzó a recibir los videos denunciados.

La investigación sigue abierta

La fiscal confirmó que el acusado permanece detenido mientras avanza la investigación y que no se descarta una ampliación de la imputación.

"Estamos trabajando con la evidencia que seguimos produciendo para determinar si corresponde ampliar los delitos imputados en el corto plazo", sostuvo.

Los dispositivos electrónicos secuestrados serán sometidos a extracción de datos, una medida considerada clave para establecer si existen más víctimas, reconstruir la totalidad del material producido y determinar el alcance de la presunta distribución del contenido.

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