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Expectativa por el veredicto del juicio por la muerte de Diego Román: este lunes se conocerá la sentencia

El juez penal Pablo Busaniche dará a conocer este lunes el fallo en el juicio por la muerte de Diego Román, el niño de Recreo que falleció en 2019. La Fiscalía y las querellas pidieron penas de hasta 10 años de prisión para los acusados, mientras que la defensa solicitó la absolución.

8 de junio 2026 · 09:01hs
Expectativa por el veredicto del juicio por la muerte de Diego Román: este lunes se conocerá la sentencia

La ciudad de Santa Fe y la localidad de Recreo permanecen a la espera de una de las decisiones judiciales más importantes de los últimos años. Este lunes, desde las 13, se conocerá el veredicto del juicio por la muerte de Diego Román, el niño de 12 años que fue hallado sin vida en julio de 2019 en una zona rural de Recreo.

La sentencia estará a cargo del juez penal Pablo Busaniche, quien presidió el debate oral y público que comenzó el pasado 27 de mayo en los tribunales santafesinos.

El caso generó una profunda conmoción social desde el momento de la desaparición del menor. Diego había sido visto por última vez el 3 de julio de 2019 en el Barrio Comunal 3 de Recreo. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un campo cercano.

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Una de las marchas para pedir justicia por Diego en Recreo

Una de las marchas para pedir justicia por Diego en Recreo

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La vivienda de la familia Reyes, dónde se encontraban los perros.

La vivienda de la familia Reyes, dónde se encontraban los perros.

La acusación: un ataque de perros con consecuencias fatales

Durante los alegatos finales, la fiscal Ana Laura Gioria sostuvo que quedó acreditado que el niño murió como consecuencia del ataque de una jauría de aproximadamente diez perros que se encontraban bajo la custodia de los imputados Iván Reyes y Norma Vega.

Según la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los animales actuaron en grupo y provocaron lesiones mortales mediante múltiples mordeduras que derivaron en una hemorragia fatal.

La Fiscalía remarcó además que los acusados conocían la peligrosidad de los perros debido a antecedentes de ataques previos a personas y animales, y que incumplieron las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente para evitar que los canes abandonaran el predio.

Las pruebas presentadas en el juicio

Entre las evidencias expuestas durante el debate oral se destacaron las conclusiones de las autopsias realizadas por médicos forenses de Santa Fe y del Cuerpo Médico Forense de la Nación.

Los especialistas coincidieron en que las lesiones sufridas por Diego eran compatibles con un ataque animal y descartaron la intervención directa de terceras personas o la utilización de armas.

Además, se incorporaron estudios periciales que determinaron coincidencias entre pelos hallados en la ropa de la víctima y algunos de los perros vinculados a los acusados.

Por su parte, el fiscal Andrés Marchi sostuvo que Reyes y Vega actuaron con dolo eventual, al conocer el riesgo que representaban los animales y no adoptar medidas para evitar un desenlace trágico.

Los pedidos de condena

La Fiscalía y las querellas, representadas por las abogadas Vanina Fruttero y Lucrecia Fernández, solicitaron que Iván Reyes sea condenado a 10 años de prisión y Norma Vega a 8 años, ambos como coautores del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Como alternativa, plantearon que si el tribunal no considera acreditado el dolo, los acusados sean condenados por homicidio culposo, con penas de 5 y 4 años respectivamente.

Durante los alegatos, las querellantes recordaron la figura de Diego Román, destacaron que soñaba con convertirse en futbolista y remarcaron que numerosos vecinos habían advertido sobre la peligrosidad de los perros involucrados.

La postura de la defensa

En contraposición, el abogado defensor Néstor Pereyra sostuvo que durante el juicio no se logró demostrar de manera concluyente que los perros que provocaron la muerte del niño fueran los mismos que estaban bajo el cuidado de los acusados.

La defensa también cuestionó distintos aspectos de las pericias realizadas y argumentó que en la zona existían otros perros sueltos y sin control que podrían haber intervenido en el hecho.

Por ese motivo, solicitó la absolución de Reyes y Vega, al considerar que la prueba reunida durante el proceso no alcanza para establecer responsabilidades penales.

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