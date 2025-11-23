Uno Santa Fe | Judiciales | prisión preventiva

Dictaron la prisión preventiva para los dos sospechosos por el homicidio del operador radial Julián Acosta

Un hombre de 23 años es el apuntado como el autor material, mientras que otro masculino está imputado por presuntamente haberle entregado el arma con la que el asesino mató al joven en barrio Centenario.

23 de noviembre 2025 · 18:25hs
Quedaron en prisión preventiva dos hombres a los que se investiga por el homicidio de Exequiel Julián Acosta cometido en 2023 en la ciudad de Santa Fe. Uno de los imputados tiene 23 años, sus iniciales son JCP y se le atribuyó la autoría del ilícito. El otro investigado, por su parte, tiene 32 años, sus iniciales son MET y se le endilgó ser el partícipe principal.

Las privaciones de la libertad fueron solicitadas por el fiscal Estanislao Giavedoni y ordenadas en sendas audiencias realizadas en los tribunales de la capital provincial. Según precisó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), “al ponderar las penas en expectativa y la peligrosidad procesal, se contempló, entre otros elementos, que los investigados cuentan con antecedentes penales condenatorios”.

Arma de fuego

El representante del MPA sostuvo que “el autor del homicidio pudo concretar su objetivo delictivo gracias a la colaboración que recibió por parte del imputado de iniciales MET”.

“Minutos antes de las 15:30 del sábado 23 de diciembre de 2023, los dos hombres discutieron con Acosta en calle Crucero General Manuel Belgrano, frente a la manzana 3 del barrio FONAVI Centenario”, relató el fiscal. “En ese momento, la víctima estaba con dos personas de su entorno que presenciaron lo sucedido”, puntualizó.

Giavedoni planteó que “con el objetivo de matar a Acosta, el investigado de 23 años le pidió al otro imputado una pistola calibre 38 que llevaba consigo y él se la entregó”, y remarcó que “sin esa acción, no se hubiera podido consumar el homicidio”.

“Con el arma de fuego proveída por su compañero, el agresor disparó directamente hacia el cuerpo de la víctima, quien recibió el impacto de un proyectil en una zona vital y falleció”, afirmó el fiscal.

Los hombres de iniciales JPC y MET son investigados como autor y como partícipe principal del delito de homicidio calificado (por el uso de arma de fuego), respectivamente.

