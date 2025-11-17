Crimen de Damián Strada: ratificaron la prisión preventiva para los imputados por el brutal asesinato

La jueza no hizo lugar al pedido de la defensa de los imputados, que solicitaba medidas alternativas para atravesar el proceso. El abogado de la familia afirmó que irán por la prisión perpetua. El juicio comenzaría en 2026.

Este lunes, la Justicia rechazó la apelación a la prisión preventiva presentada por la defensa de los dos imputados por el homicidio de Damián Strada . De este modo, ambos continuarán detenidos mientras se desarrolla el proceso. La decisión estuvo a cargo de la jueza Martha María Feijoo, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe

Antes de que la defensa de los dos imputados -un hombre identificado como A. J. G. R. y una mujer cuyas iniciales son L. N. T.- presente sus argumentos para apelar la prisión preventiva, se hizo presente Víctor Hugo Strada, padre de Damián, para expresar su rechazo a esta posibilidad, alegando que los detenidos conocen la ubicación de su vivienda y temen por su integridad . Además, afirmó que existe la posibilidad de que se fuguen.

LEER MÁS: El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Luego, desde la defensa de los imputados pidieron por la prisión domiciliaria para el hombre en una vivienda lejos de la casa de los padres de Strada, mientras que para la mujer pidieron la libertad o bien la cárcel domiciliaria, alegando que vive en una localidad distinta a la de la familia de la víctima.

Argumentos para evitar prisión preventiva

Entre los argumentos para evitar la prisión, la defensa cuestionó el agravante “criminis causa” y afirmaron que no estaban acreditadas las exigencias de dinero por parte de los imputados, teniendo en cuenta que una de las hipótesis es que a Damián lo mataron en el marco de una extorsión. Sin embargo, la jueza desestimó el argumento. “Está probado que cuando Damián había fallecido, ellos siguieron insistiendo en pedir dinero a los distintos familiares, inclusive hasta la mamá, al mediodía del día posterior a que había fallecido”, explicó al respecto Iván Carrión, abogado de la familia Strada en Sol Play.

La defensa de los imputados también puso en tela de juicio que existan riesgos procesales. En ese sentido, Carrión afirmó que todavía quedan pruebas testimoniales por producir y que la libertad de los investigados podría entorpecerla.

Por último, sobre la pena en expectativa, el letrado afirmó que es de “prisión perpetua, no hay otra alternativa”.

De esta manera, la jueza Feijoo definió que los imputados continúen en prisión preventiva. A partir de ahora, se espera que la investigación continúe su curso y se complete la presentación de pruebas. Desde el entorno de la familia Strada consideran que lo más probable es que el juicio inicie en 2026.