Crimen de Mercedes Uviedo en barrio Santa Rosa de Lima: el único detenido será imputado el próximo jueves

Se trata de un hombre de 28 años que permanece detenido desde el viernes, cuando se presentó voluntariamente ante la Fiscalía. La mujer, de 47 años, recibió dos disparos en Arenales al 2000 y murió horas después en el hospital Cullen.

Crimen en Santa Fe: se imputará el próximo jueves al único detenido por el asesinato de Mercedes Uviedo, ocurrido el 27 de agosto.

La investigación por el crimen de Mercedes Evangelina Uviedo , ocurrido el pasado 27 de agosto en barrio Santa Rosa de Lima , avanza hacia una instancia clave: el próximo jueves se realizará la audiencia imputativa del único detenido que tiene la causa .

Se trata de un hombre de 28 años , quien permanece privado de su libertad y a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de haberse presentado voluntariamente ante la Fiscalía acompañado por su representante legal.

La audiencia se desarrollará en los Tribunales de Santa Fe, en un horario que será definido por la Oficina de Gestión Judicial.

La causa está actualmente a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Estanislao Giavedoni, mientras que también intervino inicialmente su par Vivian Galeano, debido a que el hecho involucró la muerte violenta de una mujer y en un primer momento se analizó la posibilidad de que pudiera tratarse de un femicidio.

Un ataque en plena calle

Mercedes Uviedo tenía 47 años cuando fue atacada el jueves 27 de agosto, cerca de las 21, mientras se encontraba en inmediaciones de Arenales al 2000, en el oeste de la ciudad de Santa Fe.

Si bien todavía no fueron difundidos públicamente todos los detalles de la mecánica del ataque, una de las hipótesis que forma parte de la investigación sostiene que la mujer habría quedado en medio de un enfrentamiento armado entre terceros.

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Durante el episodio, Uviedo recibió al menos dos impactos de arma de fuego.

Tras el ataque fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde los profesionales constataron una herida a la altura del abdomen y otra en la zona lumbar.

Pese a la atención médica recibida, la mujer murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación pasó a la Fiscalía de Homicidios

Luego del crimen, las primeras actuaciones quedaron bajo la intervención de la fiscal Vivian Galeano, de acuerdo con el protocolo que se aplica ante muertes violentas de mujeres y frente a la posibilidad de que el hecho pueda encuadrarse como un femicidio.

Con el avance de la investigación y a partir de los elementos reunidos durante los primeros días, la causa pasó a la órbita de la Fiscalía Especial de Homicidios, encabezada en este caso por Estanislao Giavedoni.

Desde entonces, los investigadores trabajan para determinar la secuencia exacta del ataque, establecer quién efectuó los disparos y precisar cuál fue la participación del hombre que actualmente se encuentra detenido.

El único detenido se presentó voluntariamente

El sospechoso fue detenido luego de presentarse de manera voluntaria ante la Fiscalía, acompañado por su abogado.

A partir de esa presentación, la fiscalía ordenó que permaneciera privado de su libertad y dispuso su traslado a una dependencia policial.

La Policía de Investigaciones (PDI) había participado previamente de las tareas destinadas a individualizar al presunto involucrado en el crimen.

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Con la detención concretada, el expediente ingresó en una nueva etapa procesal que tendrá su principal instancia el próximo jueves, cuando se conozca formalmente la acusación que formulará la Fiscalía.

Qué se discutirá en la audiencia imputativa

Durante la audiencia, Giavedoni expondrá ante la Justicia la teoría del caso, los elementos reunidos hasta el momento y la calificación penal que provisoriamente corresponde atribuirle al detenido.

También se conocerán los hechos concretos que la Fiscalía le adjudica y se definirá la situación procesal que seguirá después de la imputación.

La realización de esta audiencia será clave para conocer oficialmente cuánto pudo determinarse sobre la mecánica del ataque ocurrido en Arenales al 2000.

Hasta ahora, la investigación sostiene que Uviedo murió como consecuencia de dos heridas de arma de fuego, aunque resta establecer con precisión las circunstancias en las que fueron efectuados los disparos.

Una causa que comenzó bajo la hipótesis de femicidio

La intervención inicial de la Fiscalía de Violencia de Género se produjo debido a que se trataba de una mujer que había muerto violentamente.

Ese procedimiento permitió analizar durante las primeras horas si existían elementos que permitieran encuadrar el caso como un posible femicidio.

Sin embargo, el avance de las evidencias llevó a que la investigación fuera derivada a la Fiscalía de Homicidios.

Ahora, el trabajo de Giavedoni y de los investigadores está orientado a reconstruir el episodio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Investigación en curso

Mientras se espera la audiencia del jueves, continúan las medidas investigativas destinadas a reunir evidencia sobre el ataque.

Los investigadores deberán profundizar el análisis de testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos que puedan permitir establecer cómo se produjo el enfrentamiento y quién disparó contra la víctima.

La Fiscalía también deberá determinar si el hombre detenido actuó directamente contra Uviedo o si su participación estuvo vinculada con el enfrentamiento armado que se desarrollaba en el sector.

Por el momento, se trata de una persona imputada en los próximos días, por lo que su responsabilidad penal todavía deberá ser determinada durante el proceso judicial.

El jueves, una instancia clave

La audiencia imputativa prevista para el próximo jueves marcará un punto de inflexión en la causa por la muerte de Mercedes Evangelina Uviedo.

El expediente ya cuenta con un único detenido y la Fiscalía busca avanzar en la definición de su responsabilidad por un crimen ocurrido en plena calle, en un contexto de violencia armada.

A partir de la acusación formal y de los elementos que sean presentados ante la Justicia, comenzará una nueva etapa de una investigación que busca esclarecer quién disparó, por qué se produjo el ataque y qué relación tuvo el detenido con la muerte de la mujer de 47 años.