Prisión preventiva para dos hombres acusados de comprar armas y desviarlas al mercado ilegal

La Justicia de Santa Fe dispuso la medida cautelar para LAV y PSP, investigados por adquirir cinco pistolas semiautomáticas y entregarlas a personas que no contaban con autorización legal. En los allanamientos realizados la semana pasada no encontraron las armas en los domicilios donde debían estar registradas.

Prisión preventiva: La Justicia de Santa Fe dictó la medida para dos hombres acusados de adquirir armas y desviarlas al mercado ilegal.

La Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva de dos hombres investigados por adquirir armas de fuego en calidad de legítimos usuarios y desviarlas posteriormente hacia el mercado ilegal .

Los imputados, identificados por sus iniciales LAV y PSP , fueron detenidos luego de una serie de allanamientos realizados la semana pasada en la ciudad de Santa Fe. En los procedimientos, los investigadores no encontraron las cinco pistolas semiautomáticas que debían encontrarse en los domicilios de sus titulares.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas por la fiscal Juliana González, integrante del Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego de la Fiscalía General, durante una audiencia desarrollada en los Tribunales de Santa Fe ante el juez Martín Torres.

Luego de un acuerdo alcanzado con las respectivas defensas, la fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos imputados y el magistrado hizo lugar al requerimiento.

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Una investigación que comenzó con análisis de información

González explicó que la causa se inició a partir de una investigación proactiva, basada en información obtenida de organismos nacionales encargados del control de armas.

“Estas imputaciones derivan de una investigación que surgió de manera proactiva a partir del análisis de información solicitada al Registro Nacional de Armas (Renar) y a la Subsecretaría de Intervención Federal”, señaló.

El expediente se encuentra además encuadrado dentro de los Objetivos Priorizados del Ministerio Público de la Acusación (MPA) establecidos en su Plan de Persecución Penal.

La pesquisa busca determinar cómo determinadas armas que fueron adquiridas legalmente terminaron fuera del circuito autorizado y a disposición de personas que no contaban con los permisos correspondientes.

Cinco pistolas que no estaban donde debían

Una de las líneas principales de la investigación se originó a partir del peritaje de un teléfono celular utilizado por otro hombre, identificado como SAE, quien es investigado por hechos de características similares y permanece en prisión preventiva desde diciembre del año pasado.

A partir de la información obtenida de ese dispositivo, los investigadores detectaron presuntas vinculaciones con los dos hombres ahora imputados.

Según explicó la fiscal, LAV habría utilizado su condición de legítimo usuario para comprar cuatro pistolas semiautomáticas a su nombre y posteriormente entregarlas a personas que no tenían autorización legal para poseerlas.

De las cuatro armas, tres eran calibre .380 y una calibre 9 milímetros, todas consideradas de alta capacidad ofensiva.

González también sostuvo que la situación financiera de LAV no permitiría justificar el origen del dinero utilizado para adquirir las armas.

El segundo imputado, PSP, habría utilizado un mecanismo similar para adquirir una pistola semiautomática calibre .380 y posteriormente ingresarla al mercado ilegal.

De esta manera, la investigación involucra un total de cinco armas de fuego que debían encontrarse en los domicilios declarados por sus titulares.

Allanamientos y armas que no aparecieron

La ausencia de las armas quedó expuesta durante los operativos realizados la semana pasada.

Según informó González, el jueves de la semana pasada se concretaron allanamientos en los domicilios de LAV y PSP, que eran los lugares donde oficialmente debían estar las pistolas adquiridas por ambos.

Sin embargo, ninguna de las cinco armas fue encontrada.

“En ninguno de los dos operativos se hallaron esas armas, por lo que sus legítimos usuarios fueron detenidos”, explicó la fiscal.

Para los investigadores, ese resultado constituye uno de los elementos centrales de la hipótesis que sostiene que las armas fueron desviadas hacia el circuito ilegal.

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Una denuncia por un supuesto robo

La Fiscalía también atribuyó a LAV maniobras destinadas presuntamente a ocultar el destino de las armas y entorpecer la investigación.

González sostuvo que el imputado tomó conocimiento en diciembre del año pasado de la detención de SAE y que, a partir de entonces, habría intentado construir una explicación alternativa sobre el paradero de las armas.

“Cuando el imputado de iniciales LAV se enteró en diciembre del año pasado que el hombre de iniciales SAE había sido detenido, intentó cubrir el accionar delictivo de ambos y entorpecer las investigaciones penales”, planteó.

Según la acusación, a comienzos de enero LAV realizó una falsa denuncia en la que afirmó que le habían robado las cuatro armas registradas a su nombre.

La Fiscalía sostiene que ese robo nunca ocurrió.

También habría mentido sobre el origen de las armas

La investigación incorporó además otra situación que, según González, comprometería al imputado.

La fiscal explicó que, durante una entrevista realizada por el abogado defensor de SAE, LAV habría proporcionado deliberadamente una versión falsa sobre la relación entre ambos y el destino de las armas.

De acuerdo con la acusación, sostuvo que SAE le había prestado dos armas que pretendía comprar y que posteriormente ya no las tenía porque habían sido sustraídas junto con las restantes durante el supuesto robo.

Para la Fiscalía, ese relato formó parte de un intento de ocultar el circuito real de las armas y favorecer la situación procesal de SAE.

Qué delitos les atribuyeron

Los dos hombres quedaron imputados provisoriamente como autores del delito de provisión ilegal de armas de fuego.

A LAV, además, se le atribuyó la presunta autoría de falsa denuncia y encubrimiento por favorecimiento personal agravado, debido a que el hecho precedente investigado es considerado especialmente grave.

La prisión preventiva se dispuso luego de que la fiscalía y las defensas alcanzaran un acuerdo sobre la medida cautelar, que fue homologado por el juez Martín Torres.

El objetivo: evitar que las armas lleguen al circuito criminal

La investigación forma parte de la estrategia del MPA para profundizar la persecución de los delitos vinculados con la circulación ilegal de armas de fuego.

Una de las particularidades del expediente es que las armas investigadas habrían ingresado originalmente al circuito legal mediante personas habilitadas como legítimos usuarios.

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La hipótesis de la Fiscalía apunta a determinar si esa condición fue utilizada como mecanismo para adquirir armas legalmente y luego transferirlas de manera irregular a terceros.

El hecho de que las cinco pistolas no hayan sido encontradas en los domicilios declarados constituye ahora uno de los elementos que deberán ser analizados durante la continuidad de la investigación.

La causa continúa

Con los dos imputados en prisión preventiva, la Fiscalía continuará con las medidas destinadas a establecer el paradero de las cinco armas, identificar a las personas que eventualmente las recibieron y reconstruir el circuito mediante el cual habrían sido desviadas del mercado legal.

La causa también buscará profundizar las circunstancias relacionadas con la falsa denuncia y la presunta maniobra de encubrimiento atribuida a LAV.

Por el momento, LAV y PSP permanecen privados de su libertad y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por provisión ilegal de armas de fuego y, en el caso de LAV, por los delitos adicionales que le fueron atribuidos.