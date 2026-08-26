El Niño: limpian el canal del Túnel Subfluvial para recuperar su capacidad de drenaje y evitar anegamientos

El Ente Interprovincial Túnel Subfluvial y la Municipalidad de Paraná iniciaron una intervención sobre un canal estratégico de la cabecera entrerriana. Los trabajos buscan remover sedimentos y recuperar la capacidad de drenaje ante la previsión de lluvias intensas en la región.

Prevención El Niño: los trabajos buscan recuperar la capacidad de drenaje ante la previsión de lluvias intensas.

El Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” puso en marcha un operativo de mantenimiento y prevención hídrica en la cabecera entrerriana del viaducto, ante el escenario climático previsto para los próximos meses por la llegada del fenómeno de El Niño .

Los trabajos comenzaron este martes en el canal de desagüe pluvial ubicado en el sector de Paraná y son ejecutados de manera conjunta por el Ente Interprovincial Túnel Subfluvial y la Municipalidad de Paraná .

La intervención contempla una limpieza integral del cauce, desmalezamiento y remoción de los sedimentos acumulados, con el objetivo de garantizar el normal escurrimiento del agua durante episodios de precipitaciones intensas.

La obra forma parte del Convenio de Cooperación y Asistencia celebrado entre ambas instituciones y representa una medida preventiva para reducir el riesgo de anegamientos en uno de los principales accesos al enlace que conecta Santa Fe y Entre Ríos.

Un canal clave para el drenaje de Paraná

El canal intervenido cumple una función estratégica dentro del sistema hídrico de la capital entrerriana, ya que recibe una parte importante del caudal proveniente de la cuenca urbana de Paraná.

Además, por este sector circulan los efluentes de la Planta Potabilizadora Echeverría, que aportan una importante cantidad de sedimentos, junto con las aguas pluviales generadas dentro del propio predio del Túnel Subfluvial.

Por este motivo, mantener despejado el cauce resulta fundamental para preservar su capacidad de conducción y evitar que la acumulación de materiales reduzca el escurrimiento.

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Detectaron sedimentos que reducían la capacidad de conducción

Los relevamientos técnicos realizados por el Ente Interprovincial detectaron una importante acumulación de sedimentos en el sector ubicado aguas abajo de la alcantarilla de la Ruta Nacional 168.

La obstrucción había reducido la sección hidráulica disponible y podía dificultar el drenaje durante lluvias de gran intensidad.

Ante ese escenario, los trabajos permitirán recuperar progresivamente la capacidad original del canal, mejorar el paso del agua y reducir las posibilidades de anegamientos en el área de acceso al viaducto.

La intervención adquiere particular importancia ante la posibilidad de eventos meteorológicos intensos, que pueden generar grandes volúmenes de agua en períodos relativamente cortos.

Maquinaria y personal de la Municipalidad

La ejecución operativa de las tareas está a cargo de la Municipalidad de Paraná, que dispone de maquinaria y personal propio para desarrollar la limpieza y el desmalezamiento del cauce.

En paralelo, el Ente Interprovincial Túnel Subfluvial aporta los estudios hidráulicos, registros históricos y la información técnica necesaria para planificar la intervención y evaluar sus resultados.

El trabajo conjunto permite combinar la capacidad operativa del municipio con los estudios y antecedentes técnicos disponibles en el organismo interprovincial.

Una intervención de prevención ante lluvias intensas

Desde el Túnel Subfluvial remarcaron que la intervención busca recuperar condiciones adecuadas de funcionamiento del canal luego de un período prolongado sin trabajos de esta magnitud.

La limpieza permitirá mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura ante posibles lluvias intensas y contribuir a reducir el riesgo de anegamientos tanto en los accesos al viaducto como en sectores vinculados con el sistema de drenaje urbano de Paraná.

La medida se suma a las acciones que llevan adelante Santa Fe y Entre Ríos para fortalecer sus sistemas hídricos y anticiparse a los posibles efectos del escenario climático previsto para la región.

Seguridad para vecinos y usuarios del Túnel

El mantenimiento del canal no solo apunta a proteger la infraestructura hídrica, sino también a garantizar condiciones más seguras para quienes utilizan diariamente el enlace interprovincial.

Por el Túnel Subfluvial circulan miles de personas todos los días, por lo que el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje resulta fundamental para sostener la transitabilidad de sus accesos durante episodios de lluvias importantes.

Con la limpieza, el desmalezamiento y la remoción de sedimentos ya en marcha, el objetivo es mejorar el escurrimiento, preservar la infraestructura y reducir el impacto de eventuales precipitaciones intensas asociadas al escenario de El Niño.