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Colón perdió ante Lanús y sigue sin despegar en el Torneo de Proyección

La Reserva de Colón cayó 2-0 ante Lanús en el Predio 4 de Junio, por la sexta fecha de la Zona B del Clausura. Thiago Balbuena e Ian López, los goles.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 17:07hs
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Colón perdió ante Lanús y sigue sin despegar en el Torneo de Proyección

Prensa Lanús

La Reserva de Colón no pudo hacerse fuerte como local y perdió 2-0 ante Lanús en el Predio 4 de Junio, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de Proyección.

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El equipo dirigido por Miguel Ángel Robledo sostuvo un partido parejo durante buena parte del desarrollo, pero el Granate encontró los espacios en el complemento y terminó quedándose con los tres puntos.

Lanús golpeó en el segundo tiempo ante Colón

El conjunto visitante logró abrir el marcador a los 16 minutos del complemento, cuando Thiago Balbuena apareció para poner el 1-0.

Colón intentó reaccionar y buscar el empate, pero no logró encontrar los caminos para vulnerar el arco defendido por Lanús. Cuando el encuentro ingresaba en su tramo final, Ian López, a los 39 minutos del segundo tiempo, marcó el segundo y terminó de sentenciar la historia.

El partido tuvo como árbitra a Micaela Abelardo.

Colón, en el puesto 13

Con esta derrota, el equipo de Robledo quedó ubicado en el 13° puesto de la Zona B, con cinco puntos después de seis jornadas.

Lanús, en cambio, atraviesa un presente mucho más favorable y con esta victoria alcanzó los 13 puntos, para quedar como escolta del líder Independiente, que suma 16.

El próximo desafío será para un Colón que deberá recuperar terreno en la competencia y volver a sumar para escalar posiciones en la tabla.

La formación de Colón

El equipo que presentó Miguel Ángel Robledo estuvo integrado por Piaggio; Picech, Campagnaro, Gómez y Barbona; Ravano, Páez, Cardozo y Córdoba; Favotti y Lovato.

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En el banco de suplentes estuvieron Palacio, Martínez, Lastra, Barría, Maillier, Fola, Nagel, Aguiar, Orzán, Fauré, Rolón y Ceballos.

Colón Lanús Reserva
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