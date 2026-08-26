Calchaquí: quedó preso un hombre acusado de vender cocaína y marihuana que intentó escapar durante un allanamiento

La medida fue dictada por el juez Gustavo Gon a pedido del fiscal Sebastián Galleano. Durante un allanamiento en la vivienda donde residía el imputado secuestraron dosis de cocaína y marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Según la Fiscalía, el hombre intentó escapar durante el operativo y fue detenido poco después.

Un hombre acusado de vender cocaína y marihuana en Calchaquí quedó en prisión preventiva.

Un hombre identificado por sus iniciales WAO quedó en prisión preventiva acusado de comercializar estupefacientes al menudeo en la ciudad de Calchaquí , departamento Vera.

La medida fue dispuesta por el juez Gustavo Gon durante una audiencia desarrollada en los Tribunales de Vera, a pedido del fiscal Sebastián Galleano , quien lleva adelante la investigación.

Al imputado se le atribuyó provisoriamente la autoría del delito de comercialización de estupefacientes.

La causa se encuentra incluida entre los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General, en el marco de las investigaciones vinculadas con la venta y distribución de drogas.

Una investigación por venta habitual de drogas

Según expuso Galleano durante la audiencia, el hombre habría desarrollado durante varios meses una actividad vinculada con la venta habitual y reiterada de estupefacientes.

El fiscal sostuvo que la comercialización se realizaba desde una vivienda ubicada en Calchaquí, donde residía el imputado.

“Durante meses, el imputado comercializó estupefacientes de manera habitual y reiterada en una vivienda en la que residía en Calchaquí”, afirmó.

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La investigación también permitió establecer, de acuerdo con la Fiscalía, que la actividad ilícita tendría conexiones con otro inmueble de la misma localidad.

Ese vínculo forma parte de las medidas de prueba incorporadas al legajo y deberá ser profundizado durante el avance de la investigación.

Secuestraron cocaína, marihuana y una balanza

El avance de la pesquisa derivó en un allanamiento realizado el miércoles de la semana pasada en la vivienda donde residía el hombre investigado.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dosis de cocaína y marihuana, además de otros elementos que podrían resultar relevantes para determinar la actividad investigada.

Entre los objetos incautados se encontraron:

Dosis de cocaína .

. Dosis de marihuana .

. Una balanza de precisión .

. Dinero en efectivo.

Teléfonos celulares .

. Otros dispositivos electrónicos.

El material secuestrado será sometido a las pericias correspondientes y podrá aportar información sobre la modalidad de comercialización y los posibles vínculos del imputado.

Intentó escapar durante el operativo

Otro de los elementos valorados por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva fue la conducta del imputado al advertir la presencia policial.

Según explicó Galleano, el hombre se retiró del lugar durante el procedimiento con la intención de evitar ser detenido.

“Al advertir el operativo policial, el imputado se fue del lugar con el fin de procurar su impunidad”, señaló el fiscal.

Sin embargo, la fuga fue de corta duración. El hombre fue localizado momentos más tarde y finalmente quedó aprehendido a disposición de la Justicia.

Para la Fiscalía, esa circunstancia constituyó uno de los elementos que permitieron sostener la existencia de un riesgo de fuga.

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Por qué quedó en prisión preventiva

Durante la audiencia, la defensa planteó distintas alternativas a la privación cautelar de la libertad.

El juez Gon, sin embargo, resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva.

“Aunque la Defensa propuso alternativas, el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento”, explicó Galleano.

El fiscal sostuvo que existían tanto riesgo de fuga como posibilidades de entorpecimiento probatorio, y que esos riesgos no podían ser neutralizados mediante medidas alternativas.

“Los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes y sólo podían ser neutralizados con la privación de la libertad”, afirmó.

La investigación continúa

Con la prisión preventiva ya dispuesta, la Fiscalía continuará con la investigación para profundizar las circunstancias en las que se habría desarrollado la comercialización de drogas.

Las pericias sobre los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados, el análisis del dinero y de los estupefacientes encontrados y la investigación sobre el segundo inmueble mencionado por el fiscal serán parte de las próximas medidas.

Por el momento, WAO permanece privado de su libertad y formalmente investigado por comercialización de estupefacientes, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de elementos que permitan determinar el alcance de la actividad atribuida y sus eventuales conexiones.