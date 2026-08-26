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Colón hizo oficial la salida de Leandro Allende, que continuará su carrera en Guaraní

Leandro Allende dejó Colón y se convirtió en nuevo jugador de Guaraní. Su salida le abre a Colón un cupo para buscar otro refuerzo en el mercado de pases.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 18:36hs
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Colón hizo oficial la salida de Leandro Allende, que continuará su carrera en Guaraní

Prensa Colón

Colón confirmó oficialmente este miércoles la salida de Leandro Allende, quien continuará su carrera en Guaraní de Paraguay. El lateral izquierdo deja la institución santafesina luego de disputar la primera parte de la temporada y su partida, además de significar una baja para el plantel, le permitirá al Sabalero contar con la posibilidad de incorporar otro futbolista.

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A través de sus canales oficiales, el club comunicó: "El Club Atlético Colón informa que el futbolista Leandro Allende continuará su carrera en Guaraní de Paraguay. Agradecemos a Leandro por su profesionalismo y le deseamos éxitos en su futuro".

Los números de Allende en Colón

Allende tuvo participación durante la temporada 2026 con la camiseta rojinegra. Según sus registros, disputó 15 partidos de Primera Nacional, seis de ellos como titular, y acumuló 1.032 minutos en cancha.

El defensor no convirtió goles durante su paso por el Sabalero y ahora tendrá una nueva experiencia en el fútbol paraguayo, donde se sumará a Guaraní.

Una salida que abre una puerta en el mercado

La salida de Allende no solamente representa un movimiento dentro del plantel que conduce Iván Delfino, sino que también genera una posibilidad importante para la dirigencia.

Con su partida, Colón queda habilitado para buscar otro refuerzo en el mercado, una alternativa que puede cobrar relevancia en el tramo final de la temporada, cuando el equipo afronta la recta decisiva de la Primera Nacional.

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El Sabalero deberá evaluar ahora si aprovecha ese cupo para incorporar un jugador en el puesto de Allende o si apunta a reforzar otra zona del equipo, de acuerdo con las necesidades que detecte el cuerpo técnico.

Mientras tanto, Colón continúa enfocado en la competencia y en su objetivo de mantenerse en los primeros puestos de la Zona A, con la mira puesta en llegar de la mejor manera al tramo decisivo del campeonato.

Colón Leandro Allende Guaraní
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