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El tiempo en Santa Fe: fin de semana con alerta por lluvias, tormentas y frío para despedir la mini primavera

Se espera un sábado dominado por la inestabilidad con un alerta para la noche por tormentas fuertes, que dará paso a un domingo con muchas nubes, lluvias y marcado descenso de las temperaturas.

18 de julio 2026 · 11:38hs
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El tiempo en Santa Fe: fin de semana con alerta por lluvias

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El tiempo en Santa Fe: fin de semana con alerta por lluvias, tormentas y frío para despedir la mini primavera

Las condiciones climáticas cambiarán por completo este sábado en la ciudad de Santa Fe, que tendrá un fin de semana en el que el tiempo será muy inestable. Tras las lluvias y tormentas, se espera que vuelva el frío porque las temperaturas bajarán notoriamente en comparación con los registros de este viernes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado pasado por agua. Se esperan tormentas aisladas para todo el día, con una temperatura mínima que seguirá siendo alta, en torno a los 17ºC, pero una máxima 25ºC.

Alerta por tormentas

La ciudad de Santa Fe amaneció este sábado bajo una intensa niebla y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la capital provincial y la región. La advertencia está prevista para la noche de la jornada y la madrugada del domingo 19 de julio.

Alerta amarillo: el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Para este sábado, el SMN prevé cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde podrían presentarse chaparrones. La temperatura máxima podría alcanzar los 25ºC, mientras que la mínima llegaría a los 17ºC. Además, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, provenientes del sector sur.

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Pronóstico extendido

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