Santa Fe entra en una nueva etapa climática: qué anticipa el informe sobre El Niño y las lluvias

Tras un junio con precipitaciones que triplicaron el promedio histórico en la capital provincial, el nuevo informe semestral advierte que El Niño podría potenciar las lluvias durante la primavera, el verano y el otoño

Se espera un la llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses

Las perspectivas meteorológicas para los próximos meses en Santa Fe anticipan un cambio de escenario. El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT (CMMCSAT) difundió su Informe Semestral de Situación Meteorológica , correspondiente al período julio de 2026 a enero de 2027 , en el que proyecta un incremento de las lluvias a partir de agosto, impulsado por la consolidación del fenómeno El Niño y el calentamiento de las aguas del océano Pacífico.

El documento también realiza un balance de lo ocurrido durante junio y destaca que las precipitaciones fueron superiores a las habituales, mientras que las temperaturas terminaron ubicándose por debajo de los valores históricos debido al ingreso anticipado de una masa de aire frío.

Junio cerró con lluvias por encima de lo normal en Santa Fe

Según el informe, en la ciudad de Santa Fe se esperaban entre 60 y 70 milímetros de lluvia durante junio, pero finalmente se registraron 77,9 milímetros, concentrados principalmente en dos eventos importantes ocurridos entre el 6 y 7 de junio y el 18 de junio. El acumulado mensual triplicó el promedio histórico para ese mes.

En cuanto a las temperaturas, el organismo esperaba un promedio ligeramente superior al histórico. Sin embargo, el ingreso de aire polar durante la última semana de junio modificó el comportamiento previsto y dejó valores medios por debajo de lo normal. Ese pulso de aire frío, que inicialmente se esperaba para julio, se adelantó varios días.

Julio comenzará con pocas lluvias y temperaturas más bajas

Para este mes, el CMMCSAT prevé un leve déficit de precipitaciones en gran parte de la provincia, aunque aclara que los acumulados finales podrían mantenerse dentro de los parámetros normales debido a que las lluvias se concentrarían en la segunda quincena de julio.

Respecto de las temperaturas, el informe indica que predominan las anomalías negativas, por lo que el promedio mensual se ubicará por debajo de los valores históricos durante los primeros días del mes, para luego normalizarse.

El Niño se fortalece y aumentan las probabilidades de lluvias abundantes

Uno de los aspectos centrales del informe es la evolución del fenómeno ENSO, que actualmente se encuentra en fase El Niño.

De acuerdo con el análisis del CMMCSAT, el océano Pacífico continúa aumentando rápidamente su temperatura, mientras que los organismos internacionales estiman un 83% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el próximo verano e incluso parte del otoño.

Como los efectos del fenómeno suelen sentirse en la región entre 30 y 90 días después de detectarse en el Pacífico ecuatorial, el organismo considera esperable que Santa Fe atraviese un verano y un otoño con lluvias muy abundantes.

Más tormentas fuertes y posibles crecidas del río Paraná

El informe también señala que el Atlántico Sur presenta temperaturas superficiales superiores a lo normal, una condición que favorecería el ingreso de humedad hacia el centro del país y potenciaría los efectos de El Niño.

Esta combinación podría traducirse en:

Mayor frecuencia de tormentas fuertes o severas durante primavera, verano y otoño.

durante primavera, verano y otoño. Eventos de lluvias persistentes por bloqueos atmosféricos.

por bloqueos atmosféricos. Períodos de ausencia de precipitaciones en algunas regiones, dependiendo de la ubicación de los sistemas de alta y baja presión.

Crecidas importantes del río Paraná desde la primavera, debido al aumento previsto de las lluvias tanto en el noreste argentino como en las cuencas de aporte ubicadas en el sur de Brasil y Paraguay.

Cómo evolucionarán las temperaturas hasta enero

En materia de temperaturas, el CMMCSAT proyecta que la mayor parte del semestre presentará valores levemente superiores a los normales. Las excepciones serían octubre, diciembre y enero, meses en los que las temperaturas medias tenderían a ubicarse dentro de los registros habituales o ligeramente por debajo, en un contexto de mayor nubosidad y aumento de las precipitaciones.

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