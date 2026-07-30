Escala el conflicto docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop marcharon en rechazo al aumento por decreto y anticiparon acciones judiciales contra la Provincia

Los gremios docentes realizaron una movilización frente al Ministerio de Trabajo en rechazo al cierre unilateral de la paritaria. Denunciaron "mala fe negociadora" del Gobierno provincial, confirmaron presentaciones legales y ratificaron su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el próximo lunes.

Los gremios docentes de la provincia de Santa Fe profundizaron este miércoles el conflicto salarial con una jornada de protesta en los 19 departamentos y una movilización frente al Ministerio de Trabajo, luego de que el Gobierno provincial resolviera otorgar por decreto el incremento salarial rechazado en la mesa paritaria.

Durante la manifestación, representantes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) ratificaron el rechazo a la decisión del Ejecutivo, denunciaron que se vulneró el proceso de negociación colectiva y anunciaron que recurrirán a instancias administrativas y judiciales para cuestionar la medida.

Amsafé denunciará "mala fe negociadora"

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, confirmó que el gremio iniciará una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo y no descartó avanzar con nuevas acciones judiciales.

"Vamos a empezar como corresponde con una presentación legal frente al Ministerio de Trabajo y, a partir de ahí, evaluaremos los pasos a seguir. El Gobierno ha despreciado permanentemente el ámbito paritario, porque presentar una propuesta y no admitir el debate ni la negociación es, propiamente, despreciar ese espacio que rige en la Argentina desde 1952", sostuvo.

El dirigente también cuestionó el porcentaje de incremento dispuesto por el Gobierno provincial y rechazó las cifras difundidas oficialmente. "Es mentira que hay un 15 % de aumento. El aumento real es del 10,1 %, en cómodas cuotas, una cifra que nuevamente queda por debajo de la inflación. Esta propuesta determina que los docentes entramos a la discusión siendo pobres y vamos a salir siendo tan pobres como entramos", afirmó.

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Además, apuntó contra el Ministerio de Trabajo por su actuación durante la negociación. "Exigimos que por primera vez sea un árbitro y no juez y parte. El Ministerio tiene que hacer cumplir la ley. Sin embargo, empezó mal desde enero de 2024, cuando aceptó que el Gobierno incumpliera el acuerdo paritario de 2023. Ahora volvió a jugar del lado del Gobierno con su silencio cómplice", cuestionó.

Sadop también recurrirá a la Justicia

Desde el gremio que representa a los docentes de escuelas privadas, el secretario general Pedro Bayúgar confirmó que la asamblea facultó a la conducción sindical para avanzar con las presentaciones legales correspondientes.

"Vamos a buscar saltar la trampa que significa imponer por decreto aquello con lo que no estamos de acuerdo, para continuar con la negociación colectiva tanto en el aspecto salarial como en las condiciones de trabajo", expresó.

Sadop también ratificó su rechazo a la decisión del Ejecutivo y reclamó que se restablezca una negociación paritaria efectiva.

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Paro nacional y continuidad del plan de lucha

En el marco del conflicto, Amsafé confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el próximo lunes, medida que incluirá una movilización hacia el Ministerio de Economía de la Nación.

Entre los principales reclamos figuran el financiamiento del sistema educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional.

"El reclamo nacional exige el financiamiento educativo y la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, una deuda millonaria que el Gobierno nacional nos quitó de cuajo a cada uno de los trabajadores", remarcó Alonso.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno provincial descuente los días de paro, el dirigente sindical defendió el derecho constitucional a la protesta.

"El Gobierno no debe descontar ninguna medida de acción directa reconocida por la Constitución Nacional. Pedimos un trato digno y el respeto irrestricto al derecho de huelga", concluyó.