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Paritaria Central: UPCN aceptó la oferta salarial y ATE la aprobó en disconformidad con reclamos por mejoras laborales

UPCN respaldó la propuesta del Gobierno con el 69% de los votos. En ATE, el plenario la aceptó "en disconformidad" con el 60,1% de apoyo y advirtió que la continuidad del acuerdo dependerá de las respuestas que el Ejecutivo brinde en la mesa técnica convocada para el 5 de agosto.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de julio 2026 · 13:42hs
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Paritaria: UPCN aceptó la propuesta salarial del Gobierno con el 69% de los votos

Paritaria: UPCN aceptó la propuesta salarial del Gobierno con el 69% de los votos, mientras que ATE la aprobó en disconformidad con el 60,1%.

La paritaria de la administración central de Santa Fe quedó encaminada este jueves luego de que los dos principales gremios estatales definieran su postura frente a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial para el segundo semestre de 2026.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la oferta tras una votación online de sus afiliados, que arrojó un 69% de votos a favor y un 31% en contra.

Más tarde, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también resolvió aprobar la propuesta, aunque en disconformidad. El plenario provincial registró un 60,1% de aceptación, un 28,5% de rechazo y un 10% de abstenciones.

ATE aceptó, pero marcó su malestar

El secretario de Administración de ATE Santa Fe, Marcelo Delfor, explicó que el resultado refleja el descontento de una parte importante de los trabajadores y advirtió que el Gobierno deberá tomar nota del mensaje expresado en las urnas.

"Marca que nos tenemos que organizar, que hay un estado de los compañeros que no están de acuerdo con algunas situaciones que se van dando y que tenemos que trabajar en cada repartición de acuerdo a la problemática que tiene cada espacio", expresó.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo provincial debería interpretar el resultado como una señal de advertencia. "Creo que el Poder Ejecutivo tiene que tomar esto, no sé si como una advertencia", sostuvo.

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Delfor indicó que el respaldo en disconformidad estuvo motivado por el deterioro del poder adquisitivo, aunque reconoció que los afiliados valoraron algunos aspectos de la propuesta oficial.

"La mayoría de los compañeros aceptó en disconformidad por el malestar que se tiene, por los salarios que no alcanzan, aunque se valora la suma garantizada para recuperar algo del poder adquisitivo", indicó.

Expectativa por la mesa técnica del 5 de agosto

El dirigente gremial remarcó que uno de los factores que inclinó la balanza fue el compromiso del Gobierno de abrir una mesa técnica el 5 de agosto, con participación del ministro de Economía, para abordar reclamos pendientes.

Entre los temas que ATE pretende discutir aparecen la titularización de trabajadores interinos, la revisión de suplementos funcionales y orgánicos, las subrogancias y otras condiciones laborales que también impactan sobre los ingresos.

"Tenemos temas muy importantes que atraviesan a un número sustancial de trabajadores, especialmente en salud, como la titularización de interinos, la revisión de suplementos funcionales y la confirmación de subrogancias", comentó.

Delfor advirtió que la aceptación del acuerdo estuvo directamente vinculada a la expectativa de obtener respuestas concretas en ese encuentro. "El 5 de agosto no podemos irnos sin una respuesta concreta frente a estos temas, porque fueron determinantes para que la propuesta se aceptara en disconformidad", mencionó.

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La propuesta del Gobierno

La oferta salarial presentada por la Provincia contempla una compensación por el desfasaje del primer semestre, que será abonada en agosto mediante planilla complementaria e incluirá el impacto correspondiente en el aguinaldo.

Además, establece incrementos porcentuales acumulativos sobre los salarios de junio:

  • Julio: 2%
  • Agosto: 1,8%
  • Septiembre: 1,7%
  • Octubre: 1,6%
  • Noviembre: 1,5%
  • Diciembre: 1,5%

También incorpora pisos mínimos garantizados, que serán de $80.000 en julio, $100.000 entre agosto y septiembre, $130.000 en octubre y noviembre y $180.000 en diciembre, monto que también impactará sobre el sueldo anual complementario.

Con la aceptación de UPCN y la aprobación en disconformidad de ATE, la propuesta salarial quedó respaldada por los principales gremios estatales, aunque la continuidad del diálogo estará condicionada al resultado de la mesa técnica prevista para el próximo 5 de agosto.

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