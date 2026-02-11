Uno Santa Fe | Santa Fe | Policía

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

La exvicegobernadora de la provincia consideró que el conflicto fue impulsado por personal exonerado y jefes presos por robo de combustible en Rosario

11 de febrero 2026 · 12:00hs
Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

José Busiemi
Los agentes se concentraron este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Los agentes se concentraron este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario.

La diputada nacional Gisela Scaglia consideró este martes que la protesta en la Policía de Santa Fe no sólo se debe a un reclamo salarial y problemas de salud mental. "Acá hay una vieja guardia que tiene vicios", advirtió en cuanto al vínculo con personal desplazado previamente por casos de corrupción.

Consultada sobre quiénes son los presuntos organizadores de las manifestaciones que preocupan a las autoridades, la exvicegobernadora señaló: "Exonerados o los jefes que fueron jefes nuestros y hoy están presos por robo de combustible". Previamente, remarcó que ninguna fuerza de seguridad tiene permitido tomar la calle, "ni mucho menos dejar su puesto de trabajo o el lugar que tiene que resguardar".

La legisladora del PRO opinó que los policías deben retomar su función y defendió la primera propuesta de mejoras laborales que hizo el Poder Ejecutivo la semana anterior. "Este conflicto ya tiene algunos días. Apenas empezó, nosotros dimos una respuesta que tenía que ver con lo salarial. Está claro que para nosotros no es lo mismo aquel que todos los días sale y arriesga su vida que aquel que no está como chofer de un vehículo o llevando adelante las rondas de patrullaje".

Gisela Scaglia se refirió a la protesta policial

Scaglia sostuvo que el cuidado de salud mental es otro punto fundamental a resolver, pero subrayó que "no es sólo un problema de la policía sino de la sociedad". Durante una entrevista en TN, añadió: "Nos excede absolutamente a todos. Hay que replantearse cómo lo financiamos, qué ley tenemos".

"El mismo miércoles, cuando apareció el conflicto y en la agenda estaba el tema, nosotros dijimos que íbamos a poner un dispositivo específico para abordar este tema y trabajar con cada uno de los casos que necesiten asistencia inmediata", apuntó la diputada del bloque de Provincias Unidas. Además, consideró que es fundamental ser "muy prudentes" en cuanto a la lectura sobre estadísticas y antecedentes de suicidios del personal de la fuerza.

Por otro lado, la exvicegobernadora deslizó que la protesta tiene un vínculo con el kirchnerismo y la corrupción. A través de La Nación Más, advirtió: "Acá hay intereses que no tienen que ver con lo que nosotros proponemos como plan de seguridad de Argentina. Si esa es la gente que está en la calle, no tiene nada que ver con la policía honesta y que quiere trabajar todos los días".

Más tarde, Scaglia también defendió la política económica de Santa Fe y sostuvo que un agente "gana entre 934.000 y un millón de pesos sin hacer adicionales" cuando empieza a trabajar. "Cuando lo comparás con el salario de Gendarmería u otras fuerzas federales, estamos hablando del doble de sueldo en la misma condición".

El gobierno nacional se puso a disposición de Pullaro

A última hora de la jornada, el ministro del Interior Diego Santilli ratificó la voluntad del gobierno nacional para colaborar en la resolución del conflicto. "Esto no tiene nada que ver con el partido político. Los rosarinos son argentinos, lo que corresponde es ponerse a disposición", remarcó.

El funcionario afirmó que su par de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, está en "contacto permanente" con las autoridades de Santa Fe. Al mismo tiempo, señaló cuál es el límite para ayudar: "La recomposición salarial es responsabilidad de cada una de las provincias".

El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño opinó que la situación en Rosario es "muy complicada" y descartó por completo la posibilidad de permitir un levantamiento de la fuerza. "Tenemos que ser responsables en este momento. Hay un conflicto y los ciudadanos no pueden quedar indefensos".

Policía Gisela Scaglia protesta Santilli
Noticias relacionadas
Agentes de la policía de Santa Fe protestaron en la Unidad Regional II de Rosario

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

por que protesta la policia de santa fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

la fiscalia abre una causa penal contra policias que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, cuestionó a grupos desplazados de la policía 

El gobierno de Santa Fe denunció sectores policiales desplazados detrás del reclamo

Lo último

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

Último Momento
Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones