Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

En una nueva instancia de la Liga Federal, Regatas de Santa Fe derrotó a Universidad de San Juan y logró el pasaje a semifinales en tierras cuyanas.

Se completó una nueva instancia en la rama femenina de Liga Federal de Vóley en San Juan. En la competencia que se desarrolla en el estadio Aldo Cantoni y en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, se disputaron los cuartos de final de la competencia que organiza la FeVA, y en la oportunidad Regatas de Santa Fe volvió a demostrar un gran desempeño, ganó en sets corridos y sacó boleto a las semifinales. El objetivo es lograr el ascenso a la categoría inmediatamente superior del vóley nacional.

En la jornada del martes se disputaron los cuartos de final en ambas ramas. Ya hay equipos clasificados a semifinales en un torneo que reúne a clubes de todo el país.En esta instancia, los equipos compiten dentro de la Ronda Campeonato, que define los puestos del 1° al 8° y del 9° al 16°, mientras que también se disputa la Ronda Complemento, integrada por los conjuntos que no lograron acceder a las instancias finales.

En la cancha del Velódromo sanjuanino, Regatas de Santa Fe se impuso a la Universidad Nacional de San Juan por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Brenda Cattaneo y María José Toledo, y logró el pasaje a semifinales luego de haber jugado un partido excelente, ganando con claridad y dejando en claro que ha hecho todo para estar donde ha conseguido, por mérito propio, estar, que es en la penúltima instancia de la competencia.

image La escuadra lagunera superó en sets corrido a Universidad de San Juan y ahora jugará con Citta de Villa Constitución. Gentileza Ingrid Kreff

En el cruce de cuartos de final, los parciales favorables a las chicas laguneras fueron 28-26, 25-15 y 25-18. En el primer set las anfitrionas pusieron mucha resistencia, fue un trámite punto a punto, pero la concentración y el buen desempeño de las chicas santafesinas les permitió quedarse con un momento clave del cotejo.

Regatas pisó fuerte y se metió en el Top 4 de la Liga Federal, fue contundente al ganar en sets corridos y dio un paso gigante al sueño por el cual iniciaron esta faena en tierras sanjuaninas. Lo demostraron en la etapa clasificatoria, en donde ganaron cuatro de los cinco compromisos, se repusieron al vencer a Unión de San Guillermo en octavos de final y ahora dejaron en el camino a las locales, que contaron con el apoyo de su público.

El partido fue vibrante, con un arranque muy intenso, con un primer set muy peleado, donde hubo que trabajar cada punto. Pero fueron superiores a fin en el desarrollo y con la contundencia necesaria para liquidarlo en sets corridos. Sin dudas, el Verde y Oro demostró que es un equipo que juega muy lindo. Ahora viene un desafío muy grande que es las semifinales.

En la próxima instancia, Regatas de Santa Fe deberá medirse con Citta de Villa Constitución que viene de eliminar a Club Círculo Policial por 3 a 0 en el estadio Aldo Cantoni. El cuadro del sur de la provincia de Santa Fe superó a las mendocinas con parciales 25-18, 25-16 y 25-22. La otra semifinal la animarán Club El Tala de Rosario con UPCN de San Juan. Las rosarinas vencieron a Liniers de Bahía Blanca por 3 a 1, y las sanjuaninas a Gremio de Puerto San Julián por 3 a 0.

La escuadra lagunera santafesina presentó la siguiente alineación: Milagros Mecoli, Candela Gancedo, Ailen Sorba, Paulina SArah Muller, Santina Montesano, Carolina Soledad Wetzel, María Laura Kiener, Agustina Marotte, Malena Sorba, Indra Rizzi, Trinidad Roubineau, Lucía Giménez, Cecilia Soledad Vicino (capitán) y Catalina Bellone. Entrenadora: Florencia Delfino.