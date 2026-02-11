Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

La AFA confirmó las designaciones para la fecha 1 de la Primera Nacional 2026. Colón recibirá a Deportivo Madryn el sábado 14 de febrero a las 20.

Colón ya tiene árbitro para su estreno en la Primera Nacional 2026. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en el partido frente a Deportivo Madryn, correspondiente a la primera fecha del certamen, en el estadio Brigadier López.

El Sabalero comenzará una temporada clave, con el objetivo claro de pelear por el ascenso, y el debut en casa aparece como una oportunidad para marcar el rumbo desde el inicio.

Los antecedentes de Giménez con Colón

El historial del árbitro con el conjunto rojinegro registra seis partidos dirigidos, con un saldo de tres victorias, un empate y dos derrotas. Números que, si bien no son amplios, muestran una leve tendencia favorable para Colón.

Colón salida derrota Estudiantes de Rio Cuarto Jourdan La última vez que Pablo Giménez dirigió a Colón fue en la temporada pasada en la derrota como local ante Estudiantes (RC). UNO Santa Fe | José Busiemi

La última vez que Giménez arbitró al Sabalero fue el 9 de febrero de 2025, en la caída 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López. Aquel encuentro dejó un sabor amargo en Santa Fe y ahora el juez volverá a pisar el Cementerio de los Elefantes para el inicio de un nuevo torneo.

En tanto que la primera vez que dirigió al Sabalero fue en la victoria en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo por 4-1, con un doblete de Iván Moreno y Fabianesi, más los tantos de Esteban Fuertes y Federico Lussenhoff (luego marcó en contra para el Ciclón). Fue el 4 de diciembre de 2025.

Primera Nacional

Fecha 1

San Miguel – Ctral. Norte (S.)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Damián Rubino

At. de Rafaela – Almagro

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Godoy Cruz (Mza.) – Cdad. de Bolívar

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

G. y Tiro (S.) – Colegiales

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Nelon Bejas

Acassuso – Chaco For Ever

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

All Boys – Mitre (S.E.)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Dep. Morón – Def. de Belgrano

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Pablo Millenar

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

San Telmo – Ferro Carril Oeste

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Agropecuario Arg. – Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Joaquin Badano

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

T. Suárez – Temperley

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

Colón – Dep. Madryn

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Mariano Agli

Chacarita Jrs. – San Martín (S.J.)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Adrian Núñez Rodríguez

Guemes (S.E.) – Nva. Chicago

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Los Andes – Alte. Brown

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

Racing (Cba.) – Estudiantes

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Jorge Etem

San Martín (T.) – Patronato (P.)

Árbitro: Andres Gariano

Asistente 1: Sebastian Osudar

Asistente 2: Martin Grasso

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Atlanta – Quilmes A.C.

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Andres Barbieri

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Tomas Aybar

G. y Esgrima (J.) – F.C. Midland

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Ramon Ortíz

Asistente 2: Mariano Ascensi

Cuarto árbitro: Darío Sandoval