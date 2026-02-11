Colón ya tiene árbitro para su estreno en la Primera Nacional 2026. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en el partido frente a Deportivo Madryn, correspondiente a la primera fecha del certamen, en el estadio Brigadier López.
Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn
La AFA confirmó las designaciones para la fecha 1 de la Primera Nacional 2026. Colón recibirá a Deportivo Madryn el sábado 14 de febrero a las 20.
Por Ovación
El Sabalero comenzará una temporada clave, con el objetivo claro de pelear por el ascenso, y el debut en casa aparece como una oportunidad para marcar el rumbo desde el inicio.
Los antecedentes de Giménez con Colón
El historial del árbitro con el conjunto rojinegro registra seis partidos dirigidos, con un saldo de tres victorias, un empate y dos derrotas. Números que, si bien no son amplios, muestran una leve tendencia favorable para Colón.
La última vez que Giménez arbitró al Sabalero fue el 9 de febrero de 2025, en la caída 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López. Aquel encuentro dejó un sabor amargo en Santa Fe y ahora el juez volverá a pisar el Cementerio de los Elefantes para el inicio de un nuevo torneo.
En tanto que la primera vez que dirigió al Sabalero fue en la victoria en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo por 4-1, con un doblete de Iván Moreno y Fabianesi, más los tantos de Esteban Fuertes y Federico Lussenhoff (luego marcó en contra para el Ciclón). Fue el 4 de diciembre de 2025.
Primera Nacional
Fecha 1
San Miguel – Ctral. Norte (S.)
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Nahuel Rasullo
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Damián Rubino
At. de Rafaela – Almagro
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Godoy Cruz (Mza.) – Cdad. de Bolívar
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
G. y Tiro (S.) – Colegiales
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Nelon Bejas
Acassuso – Chaco For Ever
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
All Boys – Mitre (S.E.)
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
Dep. Morón – Def. de Belgrano
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Juan Pablo Millenar
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
San Telmo – Ferro Carril Oeste
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Agropecuario Arg. – Dep. Maipú (Mza.)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Joaquin Badano
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
T. Suárez – Temperley
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
Colón – Dep. Madryn
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Mariano Agli
Chacarita Jrs. – San Martín (S.J.)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Adrian Núñez Rodríguez
Guemes (S.E.) – Nva. Chicago
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
Los Andes – Alte. Brown
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba
Racing (Cba.) – Estudiantes
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Jorge Etem
San Martín (T.) – Patronato (P.)
Árbitro: Andres Gariano
Asistente 1: Sebastian Osudar
Asistente 2: Martin Grasso
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
Atlanta – Quilmes A.C.
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Andres Barbieri
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Tomas Aybar
G. y Esgrima (J.) – F.C. Midland
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Ramon Ortíz
Asistente 2: Mariano Ascensi
Cuarto árbitro: Darío Sandoval