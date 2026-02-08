Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Alexis Álvarez murió este sábado luego de luchar por su vida desde el ataque ocurrido en el cierre de 2025

Este sábado, antes de la medianoche, falleció en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen Alexis Álvarez (22) , quien había resultado gravemente herido durante una balacera en una vivienda del barrio Loyola Sur , ocurrida el 31 de diciembre de 2025 . Con su muerte, se convirtió en la cuarta víctima del ataque y en el sexto homicidio registrado durante aquella jornada en la ciudad de Santa Fe y alrededores.

Álvarez había sido baleado junto a otros integrantes de una familia en una vivienda ubicada en la zona de diagonal Obligado y Leumann . Permaneció internado durante más de un mes en estado crítico , hasta que finalmente se produjo su deceso.

Crimen, venganza y más homicidios

La seguidilla de hechos violentos comenzó el miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando Matías Exequiel Fernández (21) fue emboscado por dos motociclistas en la esquina de Leumann y pasaje Ruiz. El acompañante efectuó varios disparos, uno de los cuales le atravesó la cabeza, provocándole la muerte en el lugar.

Horas más tarde, ese crimen habría desencadenado una venganza. Antes del mediodía, personas vinculadas al entorno de Fernández —presuntamente familiares y amigos— atacaron a balazos una vivienda situada a pocas cuadras, en diagonal Obligado y Leumann.

Los agresores dispararon contra una familia a la que sospechaban, sin pruebas, de estar relacionada con el asesinato previo. Como consecuencia del ataque, murieron Juliana Ojeda (17), embarazada de cuatro meses, y Uriel Álvarez (20). En ese mismo episodio resultó herido de gravedad Alexis Álvarez, quien falleció este fin de semana.

homicidio loyola sur gentileza

Una jornada violenta

La violencia del último día de 2025 no se limitó a los hechos ocurridos en Loyola Sur. Durante la media tarde, se registró un doble homicidio en el río Coronda, a la altura de Sauce Viejo.

Personas que se encontraban en la costa observaron una embarcación a la deriva con dos hombres inmóviles en su interior. Un pescador se acercó en canoa y constató que ambas personas habían sido asesinadas con disparos de escopeta. En la embarcación también se halló un animal vacuno muerto y un arma de fuego.

Tras la denuncia al 911, intervinieron efectivos de la Comisaría 19ª, personal de Prefectura Naval Argentina, investigadores de Homicidios y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las víctimas fueron identificadas el 1° de enero como José Oscar Cabrera (30) y Martín Félix Cabrera (31), primos entre sí y oriundos de Alto Verde.

Una semana después, el 9 de enero, fueron detenidos los presuntos autores: M. A. P. (42) y J. S. (61). Durante un allanamiento en una isla se secuestraron elementos incriminantes.

El 12 de enero se realizó la audiencia imputativa, a cargo del fiscal Carlos Lacuadra, y tres días más tarde se dictó la prisión preventiva para ambos acusados.

Con el fallecimiento de Alexis Álvarez, se profundiza el impacto de una de las jornadas más violentas de los últimos años en Santa Fe, marcada por una cadena de crímenes que aún continúa bajo investigación judicial.