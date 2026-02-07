Uno Santa Fe | Policiales | Sauce Viejo

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sucedió cerca de las 6 de este sábado. Los conductores de los dos vehículos fallecieron y aún no pudieron ser identificados. Policías articularon un operativo, buscaron testigos e imágenes de cámaras de videovigilancia

Juan Trento

Juan Trento

7 de febrero 2026 · 09:49hs
Esta mañana de sábado, algunos minutos después de las seis y por causas que son investigadas, sobre la ruta nacional 11, a la altura del aeropuerto de Sauce Viejo, chocaron dos motocicletas y murieron dos personas. Un tercero fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SIES 107 al hospital Cullen de Santa Fe, en estado delicado.

Policías de la Comisaría 19ª, de la Subcomisaría 13ª y del Comando Radioeléctrico, todos de Sauce Viejo, articularon un operativo para facilitar el trabajo de médicos y enfermeros. Simultáneamente, desplegaron un procedimiento con conos fosforescentes y regularon el tránsito vehicular para evitar nuevos choques.

Los dos fallecidos aún no fueron identificados. En el lugar trabajaron agentes de la Policía Científica, que realizaron los peritajes criminalísticos de rigor.

Denuncia

Minutos después de las seis, automovilistas que transitaban por la ruta nacional 11, a la altura del aeropuerto de Sauce Viejo, advirtieron el choque entre motocicletas, con tres personas tendidas sobre el pavimento junto a los rodados.

Fueron ellos quienes denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Poco después arribaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 19ª, de la Subcomisaría 13ª y del Comando Radioeléctrico, quienes inmediatamente organizaron un operativo para regular el tránsito y prevenir nuevos siniestros.

Único sobreviviente

En paralelo, los policías solicitaron la presencia de médicos al 911, ya que había tres personas sobre el asfalto. Minutos más tarde llegó un médico del SIES 107, que constató el fallecimiento de dos de las víctimas. El tercero estaba con vida: fue asistido en el lugar, colocado en una camilla y trasladado con sirenas y balizas encendidas al hospital Cullen.

En el nosocomio capitalino fue recibido por médicos del servicio de Emergentología, quienes lo compensaron con asistencia respiratoria mecánica y aguardaban su evolución durante la mañana de este sábado.

Los oficiales buscaron testigos entre las personas que se encontraban en la zona y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en el aeropuerto de Sauce Viejo. Las imágenes podrían resultar determinantes para establecer cómo se produjo el violento choque fatal.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el choque fatal —con dos muertos y un herido en estado delicado— y el operativo desplegado por personal de Orden Público y Cuerpos fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Desde allí dieron intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó un informe médico sobre el estado de salud del sobreviviente, la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Las tareas periciales fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

