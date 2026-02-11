Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Central Córdoba debuta en la Copa Argentina ante Gimnasia (J)

Central Córdoba, que viene de vencer a Unión por el Apertura, enfrentará a Gimnasia (J), desde las 21.15, por la Copa Argentina.

11 de febrero 2026
Gimnasia de Jujuy pondrá en marcha su temporada oficial 2026 este miércoles 11 de febrero, cuando enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en Salta y marcará el estreno del ciclo de Hernán Pellerano.

El partido comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, con transmisión de TyC Sports y Canal 4, que llevará a los hinchas todas las alternativas del debut oficial del conjunto jujeño.

Un antecedente favorable

No será la primera vez que ambos equipos se crucen en el certamen federal. En el único enfrentamiento previo por Copa Argentina, Gimnasia de Jujuy se quedó con la victoria, un antecedente que alimenta la ilusión de repetir la historia y avanzar a la siguiente instancia.

Para el equipo dirigido por Pellerano, el choque representa mucho más que un partido eliminatorio: será la primera prueba formal del año, con el objetivo de consolidar una identidad y comenzar la temporada con el pie derecho.

Sede y terna arbitral

El duelo se jugará en territorio salteño, una plaza habitual para este tipo de compromisos coperos. La organización designó como árbitro principal a Andrés Gariano, quien estará acompañado por Gabriel Chade (asistente 1), Damián Espinoza (asistente 2) y Mauricio Martín como cuarto árbitro.

Ilusión copera

La Copa Argentina suele ofrecer oportunidades y sorpresas, y Gimnasia intentará aprovechar este escenario para dar el primer paso en la competencia. Enfrente estará un rival de Primera División como Central Córdoba, que buscará imponer su jerarquía.

Con la expectativa renovada y el desafío por delante, el Lobo jujeño comenzará a escribir su historia 2026 esta noche en Salta, con la ilusión intacta de seguir avanzando en el torneo más federal del país.

Probables formaciones de Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Daniel Martínez, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Lucas González, Fernando Juárez, Matías Vera; Horacio Tijanovich, Michael Santos, Marco Iacobellis. Director técnico: Lucas Pusineri.

Gimnasia (J): Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Mauro Cachi y Cristian Menéndez. Director técnico: Hernán Pellerano.

