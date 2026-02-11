El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

En el estadio 15 de Abril de Unión, Rosario Central con Ángel Di María enfrentará a Sportivo Belgrano, desde las 19, por la Copa Argentina.

Rosario Central, con Ángel Di María, y Sportivo Belgrano se enfrentarán este miércoles, desde las 19:00, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo rosarino llega tras empatar 1-1 con Aldosivi por el torneo local, mientras que el conjunto cordobés disputará su primer partido oficial de la temporada.

El inicio de año para el equipo de Jorge Almirón fue irregular si se tienen en cuenta las expectativas generadas. En el debut cayó 2-1 ante Belgrano, luego venció 2-1 a Racing, empató 0-0 frente a River y viene de igualar 1-1 contra Aldosivi.

Con ese panorama, el Canalla buscará una victoria que le permita avanzar de ronda y sostener la ilusión en un calendario exigente, ya que además del torneo local afrontará la Copa Libertadores, en una temporada de triple competencia.

El presente de Sportivo Belgrano

Por el lado de Sportivo Belgrano, el partido marcará el estreno oficial en 2026. La Verde milita en el Torneo Federal A, certamen que comenzará a mediados de marzo.

El equipo dirigido por Sergio Maza viene de quedar eliminado en los octavos de final del Reducido 2025 ante Guillermo Brown y en esta nueva campaña intentará mejorar su rendimiento para pelear por el ascenso. El cruce ante Central aparece como una gran medida y una oportunidad para dar el golpe.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Coronel o Giménez, Mallo, Ávila u Obando, Sández o Soto; Ibarra y Pizarro; Duarte, Di María y Copetti; Véliz. DT: Jorge Almirón.

Sportivo Belgrano: Pedro Bravo; Lucas Alessi, Jonathan Paíz, Juan Carballo y Joaquín Vidal; Mariano Sagristani, Pedro Contreras, Mateo Peralta y Máximo Forlín; Juan Ignacio Aróstegui y Germán Lessman. DT: Sergio Maza.

Datos del partido

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)

Hora: 19:00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella