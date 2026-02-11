Uno Santa Fe | Ovación | Central

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

En el estadio 15 de Abril de Unión, Rosario Central con Ángel Di María enfrentará a Sportivo Belgrano, desde las 19, por la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 08:29hs
El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Rosario Central, con Ángel Di María, y Sportivo Belgrano se enfrentarán este miércoles, desde las 19:00, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo rosarino llega tras empatar 1-1 con Aldosivi por el torneo local, mientras que el conjunto cordobés disputará su primer partido oficial de la temporada.

Cómo llega Rosario Central

El inicio de año para el equipo de Jorge Almirón fue irregular si se tienen en cuenta las expectativas generadas. En el debut cayó 2-1 ante Belgrano, luego venció 2-1 a Racing, empató 0-0 frente a River y viene de igualar 1-1 contra Aldosivi.

Con ese panorama, el Canalla buscará una victoria que le permita avanzar de ronda y sostener la ilusión en un calendario exigente, ya que además del torneo local afrontará la Copa Libertadores, en una temporada de triple competencia.

El presente de Sportivo Belgrano

Por el lado de Sportivo Belgrano, el partido marcará el estreno oficial en 2026. La Verde milita en el Torneo Federal A, certamen que comenzará a mediados de marzo.

El equipo dirigido por Sergio Maza viene de quedar eliminado en los octavos de final del Reducido 2025 ante Guillermo Brown y en esta nueva campaña intentará mejorar su rendimiento para pelear por el ascenso. El cruce ante Central aparece como una gran medida y una oportunidad para dar el golpe.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Coronel o Giménez, Mallo, Ávila u Obando, Sández o Soto; Ibarra y Pizarro; Duarte, Di María y Copetti; Véliz. DT: Jorge Almirón.

Sportivo Belgrano: Pedro Bravo; Lucas Alessi, Jonathan Paíz, Juan Carballo y Joaquín Vidal; Mariano Sagristani, Pedro Contreras, Mateo Peralta y Máximo Forlín; Juan Ignacio Aróstegui y Germán Lessman. DT: Sergio Maza.

Datos del partido

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)

Hora: 19:00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

Central Di María Copa Argentina
Noticias relacionadas
Los Pumitas iniciaron una Concentración Nacional en la capital entrerriana.

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

El conjunto nacional superó a Australia por 1 a 0 con gol de Agustina Gorzelany.

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Regatas de Santa Fe logró la clasificación a las semifinales de la Liga Federal.

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

cerundolo, burruchaga y carabelli avanzaron en el argentina open

Cerúndolo, Burruchaga y Carabelli avanzaron en el Argentina Open

Lo último

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Último Momento
El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones