Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión mete cambios ante San Lorenzo tras la derrota en Santiago del Estero

Tras la derrota ante Central Córdoba, Unión prepara cambios para recibir a San Lorenzo este viernes a las 22:15. Leo Madelón define el equipo y los convocados.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 12:58hs
Unión mete cambios ante San Lorenzo tras la derrota en Santiago del Estero

UNO Santa Fe | José Busiemi

La derrota de Unión ante Central Córdoba por 1-0 obligó a mover piezas en el once titular. Este viernes a las 22:15, en condición de local, el Tatengue recibirá a San Lorenzo, que llega golpeado tras perder el clásico ante Huracán. Leo Madelón ya perfila una variante confirmada y mantiene dudas en la convocatoria.

Cambio confirmado en Unión

Pensando en el cruce ante San Lorenzo, el entrenador de Unión deberá realizar al menos una modificación respecto al equipo que cayó frente a Central Córdoba. Bruno Pittón quedará al margen por una molestia física y su lugar será ocupado por Franco Fragappane, quien se moverá como volante por el sector izquierdo.

Este ajuste táctico implica el retroceso de Mateo del Blanco al lateral izquierdo, posición en la que logró destacarse y ganar reconocimiento en el fútbol argentino. La decisión apunta a recuperar profundidad y mayor solidez defensiva por ese carril.

LEER MÁS: Unión, con árbitro confirmado para su choque ante San Lorenzo

En cuanto a la nómina, Lucas Menossi cuenta con altas probabilidades de integrar la lista de convocados e incluso ocupar un lugar en el banco de suplentes. De todos modos, la confirmación oficial dependerá del último entrenamiento de fútbol que el plantel realizará este jueves. Esa práctica será clave para que Leo Madelón termine de delinear la estrategia con la que Unión buscará recuperarse en casa.

La probable formación de Unión

Para enfrentar a San Lorenzo este viernes a las 22:15 en el estadio 15 de Abril, el equipo rojiblanco formaría con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragappane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Con cambios obligados y la necesidad de volver al triunfo tras la derrota ante Central Córdoba, Unión intentará hacerse fuerte como local frente a un San Lorenzo que también llega necesitado luego del traspié en el clásico.

Unión San Lorenzo Central Córdoba Tatengue Santiago del Estero
Noticias relacionadas
union suma mas jugadores entre algodones para el partido ante san lorenzo

Unión suma más jugadores entre algodones para el partido ante San Lorenzo

nicolas paz, ultimo ano de contrato en union y sin senales de renovacion

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

madelon mete mano y reacomoda piezas en union para recibir a san lorenzo

Madelón mete mano y reacomoda piezas en Unión para recibir a San Lorenzo

Marabel pertenece a Unión y tiene mejor eficacia que los delanteros rojiblancos.

El delantero de Unión que tiene mejor promedio de gol, pero que no juega en el Tate

Lo último

La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina

Último Momento
La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina

Con este once, Colón quiere enamorar a su gente el 14 de febrero

Con este once, Colón quiere enamorar a su gente el 14 de febrero

Boca reactivó la negociación por Cetré y propuso un préstamo con opción

Boca reactivó la negociación por Cetré y propuso un préstamo con opción

Ovación
¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Central Córdoba debuta en la Copa Argentina ante Gimnasia (J)

Central Córdoba debuta en la Copa Argentina ante Gimnasia (J)

La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones