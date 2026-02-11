Unión mete cambios ante San Lorenzo tras la derrota en Santiago del Estero

Tras la derrota ante Central Córdoba, Unión prepara cambios para recibir a San Lorenzo este viernes a las 22:15. Leo Madelón define el equipo y los convocados.

La derrota de Unión ante Central Córdoba por 1-0 obligó a mover piezas en el once titular. Este viernes a las 22:15, en condición de local, el Tatengue recibirá a San Lorenzo , que llega golpeado tras perder el clásico ante Huracán. Leo Madelón ya perfila una variante confirmada y mantiene dudas en la convocatoria.

Pensando en el cruce ante San Lorenzo , el entrenador de Unión deberá realizar al menos una modificación respecto al equipo que cayó frente a Central Córdoba. Bruno Pittón quedará al margen por una molestia física y su lugar será ocupado por Franco Fragappane , quien se moverá como volante por el sector izquierdo.

Este ajuste táctico implica el retroceso de Mateo del Blanco al lateral izquierdo, posición en la que logró destacarse y ganar reconocimiento en el fútbol argentino. La decisión apunta a recuperar profundidad y mayor solidez defensiva por ese carril.

En cuanto a la nómina, Lucas Menossi cuenta con altas probabilidades de integrar la lista de convocados e incluso ocupar un lugar en el banco de suplentes. De todos modos, la confirmación oficial dependerá del último entrenamiento de fútbol que el plantel realizará este jueves. Esa práctica será clave para que Leo Madelón termine de delinear la estrategia con la que Unión buscará recuperarse en casa.

La probable formación de Unión

Para enfrentar a San Lorenzo este viernes a las 22:15 en el estadio 15 de Abril, el equipo rojiblanco formaría con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragappane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Con cambios obligados y la necesidad de volver al triunfo tras la derrota ante Central Córdoba, Unión intentará hacerse fuerte como local frente a un San Lorenzo que también llega necesitado luego del traspié en el clásico.