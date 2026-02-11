Lucas Ayala, el juvenil que golpea la puerta en Unión

Leonardo Madelón analiza la chance de subir a Primera al lateral izquierdo Lucas Ayala, para el partido donde Unión recibirá a San Lorenzo.

Con apenas 19 años recién cumplidos, Lucas Ayala empieza a meterse en la conversación del plantel profesional de Unión . El lateral izquierdo, de buen presente en la Reserva, aparece como una alternativa concreta para Leonardo Madelón de cara al duelo ante San Lorenzo, este viernes a las 22.15 en el estadio 15 de Abril.

La posibilidad no surge por casualidad. Bruno Pittón arrastra una molestia física, y si bien será exigido en la semana, el cuerpo técnico analiza variantes. En ese escenario, el nombre de Ayala tomó fuerza.

Presente sólido en la Reserva de Unión

El defensor viene de ser titular en el empate 2-2 frente a Aldosivi por la Copa Proyección, en La Tatenguita, y mantiene una continuidad que lo posiciona como uno de los laterales con mayor rodaje en la categoría.

Unión Atlético Tucumán reserva Los jugadores de Reserva de Unión comienzan a tener su oportunidad, como Giaccone, Aguirre y Grella. prensa Unión

En total acumula 30 partidos oficiales en Proyección, con 1 gol y 1 asistencia, sumando 1.699 minutos en cancha. Durante 2025 tuvo participación en el Apertura, Clausura y playoffs, consolidándose como una pieza habitual en el equipo inicial.

Su regularidad y evolución en el juego —criterio para proyectarse en ataque y firmeza en los duelos— fueron observadas de cerca por el cuerpo técnico de Primera.

La política de Madelón

El DT rojiblanco ya dio señales claras en este arranque de temporada: mira hacia abajo y no duda en promover juveniles. Emilio Giaccone fue uno de los primeros en concentrar, mientras que Santiago Grella y Misael Aguirre ya sumaron minutos oficiales.

Ahora, Ayala podría ser el siguiente en esa lista. Más allá de la urgencia coyuntural por la situación física de Pittón, su citación también respondería a una lógica de premio al rendimiento.

Un paso que puede marcar su carrera

Nacido el 11 de febrero de 2007, el lateral atraviesa una semana especial. Su cumpleaños número 19 llegó acompañado de la posibilidad más importante hasta ahora en su recorrido formativo.

De confirmarse su presencia entre los concentrados, Ayala daría un salto significativo, en un contexto exigente y ante un rival de jerarquía como San Lorenzo. En Unión, el mensaje es claro: el que responde en Reserva, tiene chances reales de dar el salto. Y Lucas Ayala parece listo para intentarlo.