Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Dos delincuentes armados ingresaron a la vivienda y le dijeron al penitenciario: "sabemos que cobraste una herencia". Luego de amenzar al hombre y a su madre, se escaparon con el botín

Este viernes, antes de las ocho de la mañana, un hombre de 41 años denunció ante la central de emergencias 911 el robo perpetrado en una vivienda particular ubicada sobre calle Javier de la Rosa al 1800 , en el barrio Guadalupe Oeste , mientras descansaba junto a su madre de 79 años .

Los delincuentes revolvieron completamente la casa y se llevaron 10 millones de pesos provenientes del cobro de una herencia , otro millón y medio de pesos de ahorros, dos relojes , calzado deportivo y el teléfono celular de la víctima. Minutos después arribaron oficiales de Orden Público y del Comando Radioeléctrico , quienes iniciaron las primeras actuaciones tras entrevistar a los damnificados.

Los sorprendieron mientras dormían

Los dos ladrones ingresaron a la vivienda cuando aún no había amanecido. El hombre, integrante del Servicio Penitenciario provincial, y su madre fueron sorprendidos en sus respectivas habitaciones mientras dormían.

Para entrar, los delincuentes utilizaron una barreta con la que forzaron una abertura. El ruido no fue advertido porque los ventiladores de techo estaban encendidos. Uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y, tras amenazar al penitenciario, le dijo: “Sabemos que cobraste una herencia”.

Ante la mirada aterrorizada de la mujer de 79 años, los ladrones revolvieron toda la vivienda y escaparon con un botín total de 11,5 millones de pesos en efectivo, además de los relojes, el calzado y el celular.

Tras la denuncia al 911, llegaron efectivos de la Comisaría 8ª de Guadalupe y del Comando Radioeléctrico capitalino, quienes dialogaron con el hombre asaltado. El penitenciario relató en detalle cómo fue despertado, amenazado y despojado del dinero, y explicó que los delincuentes huyeron corriendo una vez concretado el robo.

Búsqueda de testigos e imágenes

Los policías realizaron un relevamiento en la zona, especialmente sobre Javier de la Rosa al 1800, en busca de testigos y posibles registros fílmicos. Constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber captado tanto el ingreso al inmueble como la fuga de los autores del hecho.

El objetivo es analizar las imágenes para identificar a los sospechosos por su rostro, contextura física y vestimenta, con miras a su aprehensión.

Intervención de la Fiscalía y peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó constatar el estado de salud de las víctimas, identificar vecinos que puedan aportar información, secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad y realizar los peritajes criminalísticos de rigor. Las tareas técnicas estuvieron a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

