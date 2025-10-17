Este viernes a la tarde, alrededor de las 14 horas, se registró un accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba, a pocos metros del acceso a Carcarañá, en la mano hacia Córdoba.
Accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió un hombre tras chocar una camioneta con un camión
Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida este viernes en un accidente ocurrido cerca del acceso a Carcarañá. La Policía y los Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar y hay desvíos de tránsito.
La colisión involucró a una camioneta Nissan Frontier y un camión, y dejó como saldo la muerte de un hombre de aproximadamente 40 años, según informaron fuentes locales a Rosario3.
El choque se produjo cerca del desvío por la ruta 26 hacia Carcarañá. Por el momento, la mano en sentido a Córdoba permanece cortada al tránsito y no es posible acceder a la ciudad por ese desvío. Se habilitaron desvíos hacia la vieja ruta 9 en dirección a San Jerónimo Sud.
En el lugar trabajan efectivos policiales realizando las pericias para determinar las causas del accidente, y también intervinieron los Bomberos Voluntarios de Carcarañá.