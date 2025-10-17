Uno Santa Fe | La provincia | accidente

Accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió un hombre tras chocar una camioneta con un camión

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida este viernes en un accidente ocurrido cerca del acceso a Carcarañá. La Policía y los Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar y hay desvíos de tránsito.

17 de octubre 2025 · 17:15hs
Este viernes a la tarde, alrededor de las 14 horas, se registró un accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba, a pocos metros del acceso a Carcarañá, en la mano hacia Córdoba.

La colisión involucró a una camioneta Nissan Frontier y un camión, y dejó como saldo la muerte de un hombre de aproximadamente 40 años, según informaron fuentes locales a Rosario3.

El choque se produjo cerca del desvío por la ruta 26 hacia Carcarañá. Por el momento, la mano en sentido a Córdoba permanece cortada al tránsito y no es posible acceder a la ciudad por ese desvío. Se habilitaron desvíos hacia la vieja ruta 9 en dirección a San Jerónimo Sud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1979244334294696400?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979244334294696400%7Ctwgr%5E239120b19c3247c551da962ead2eb6978e120adc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Finformaciongeneral%2FAccidente-fatal-entre-una-camioneta-y-un-camion-en-la-autopista-cerca-de-Carcarana-20251017-0049.html&partner=&hide_thread=false

En el lugar trabajan efectivos policiales realizando las pericias para determinar las causas del accidente, y también intervinieron los Bomberos Voluntarios de Carcarañá.

