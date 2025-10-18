Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Max Vertappen aprovechó el accidente entre Oscar Piatri y Lando Norris y con su triunfo en el sprint en Estados Unidos, les descontó ocho puntos.

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el triunfo en la carrera sprint en el Gran Premio de Estados Unidos que tuvo una largada accidentada y con varios abandonos.

El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams).

La carrera tuvo una largada caótica, ya que en la primera curva se dio un choque múltiple, que tuvo como principales protagonistas al alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y a los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes terminaron abandonando.

El otro gran afectado por esta largada fue el español Fernando Alonso, quien tampoco pudo terminar la carrera.

Luego de que se relanzara la carrera, Russell presionó durante varias vueltas a Verstappen, aunque no pudo superarlo y se tuvo que conformar con la segunda posición. Por otra parte, Sainz volvió a redondear una grandísima actuación y terminó en el tercer puesto para finalizar nuevamente en el podio.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Luego de esta carrera, Verstappen le descontó unos valiosísimos ocho puntos a Piastri, quien ahora le saca 55 unidades.

La carrera sprint terminó con un safety car, ya que a falta de solo tres vueltas el canadiense Lance Stroll, hijo del principal accionista de Aston Martin, hizo una de sus típicas maniobras asesinas y chocó al francés Esteban Ocon (Haas).

Las posiciones finales del Sprint en Austin