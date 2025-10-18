Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Los incrementos respecto del año pasado rondan entre el 40% y el 60%. En la mayoría de las instituciones consultadas, los valores para los tres meses de temporada oscilan entre $650.000 y $800.000.

Con el verano a la vuelta de la esquina, los clubes y complejos de la ciudad de Santa Fe ya pusieron en marcha las inscripciones para las colonias de vacaciones . Como cada año, la oferta es amplia, pero los precios llegaron con incrementos respecto al verano pasado, lo que vuelve a poner el foco en el bolsillo de los padres.

Los precios club por club

En el Club Banco Provincial, el costo para la temporada completa será de $700.000 en un solo pago, o la posibilidad de abonarlo en dos cuotas de $360.000 cada una. En tanto, el Club Náutico El Quillá fijó su tarifa en $800.000 por los tres meses para los no socios.

Por su parte, el Centro Deportivo Jerárquicos estableció un valor diferenciado: $725.000 para afiliados a la obra social y $797.000 para no afiliados.

En el caso del Club Kalos, ofrece distintas alternativas según la cantidad de meses contratados. Por tres meses completos, la cuota es de $699.000, con posibilidad de pagar en tres cuotas de $233.000. En tanto, la opción de dos meses tiene un costo de $650.000, o bien tres cuotas de $216.000.

Subas y demanda anticipada al verano

Los incrementos respecto del año pasado rondan entre el 40% y el 60%, según cada institución, con actualizaciones que responden a la suba de costos operativos, personal, mantenimiento de piletas y materiales.

A pesar de los aumentos, la demanda comenzó de manera anticipada. “Los padres ya están consultando desde principios de octubre, sobre todo quienes prefieren pagar en cuotas o asegurar la vacante”, coincidieron desde varias entidades.

Colonia municipal gratuita

Como cada año, el municipio de Santa Fe ofrecerá una colonia gratuita en distintos predios de la ciudad. Estará destinada a niños y niñas de 6 a 12 años, jóvenes hasta 18 y adultos mayores de 60, y se desarrollará desde el 1 de enero hasta mediados de febrero.

Se prevé un cupo de alrededor de 2.500 participantes, distribuidos en siete sedes, con actividades recreativas, deportivas y de natación. Desde la Secretaría de Integración y Economía Social adelantaron que las inscripciones comenzarán en diciembre y que se mantendrá el mismo esquema de transporte y meriendas que en años anteriores.