Con el verano a la vuelta de la esquina, los clubes y complejos de la ciudad de Santa Fe ya pusieron en marcha las inscripciones para las colonias de vacaciones. Como cada año, la oferta es amplia, pero los precios llegaron con incrementos respecto al verano pasado, lo que vuelve a poner el foco en el bolsillo de los padres.
Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes
Los incrementos respecto del año pasado rondan entre el 40% y el 60%. En la mayoría de las instituciones consultadas, los valores para los tres meses de temporada oscilan entre $650.000 y $800.000.
En la mayoría de las instituciones consultadas, los valores para los tres meses de temporada oscilan entre $650.000 y $800.000, dependiendo del lugar, la modalidad de pago y si los inscriptos son socios o afiliados.
Los precios club por club
En el Club Banco Provincial, el costo para la temporada completa será de $700.000 en un solo pago, o la posibilidad de abonarlo en dos cuotas de $360.000 cada una. En tanto, el Club Náutico El Quillá fijó su tarifa en $800.000 por los tres meses para los no socios.
Por su parte, el Centro Deportivo Jerárquicos estableció un valor diferenciado: $725.000 para afiliados a la obra social y $797.000 para no afiliados.
En el caso del Club Kalos, ofrece distintas alternativas según la cantidad de meses contratados. Por tres meses completos, la cuota es de $699.000, con posibilidad de pagar en tres cuotas de $233.000. En tanto, la opción de dos meses tiene un costo de $650.000, o bien tres cuotas de $216.000.
Subas y demanda anticipada al verano
Los incrementos respecto del año pasado rondan entre el 40% y el 60%, según cada institución, con actualizaciones que responden a la suba de costos operativos, personal, mantenimiento de piletas y materiales.
A pesar de los aumentos, la demanda comenzó de manera anticipada. “Los padres ya están consultando desde principios de octubre, sobre todo quienes prefieren pagar en cuotas o asegurar la vacante”, coincidieron desde varias entidades.
Colonia municipal gratuita
Como cada año, el municipio de Santa Fe ofrecerá una colonia gratuita en distintos predios de la ciudad. Estará destinada a niños y niñas de 6 a 12 años, jóvenes hasta 18 y adultos mayores de 60, y se desarrollará desde el 1 de enero hasta mediados de febrero.
Se prevé un cupo de alrededor de 2.500 participantes, distribuidos en siete sedes, con actividades recreativas, deportivas y de natación. Desde la Secretaría de Integración y Economía Social adelantaron que las inscripciones comenzarán en diciembre y que se mantendrá el mismo esquema de transporte y meriendas que en años anteriores.