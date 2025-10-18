Uno Santa Fe | Santa Fe | colonias

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Los incrementos respecto del año pasado rondan entre el 40% y el 60%. En la mayoría de las instituciones consultadas, los valores para los tres meses de temporada oscilan entre $650.000 y $800.000.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de octubre 2025 · 19:23hs
Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Prensa

Con el verano a la vuelta de la esquina, los clubes y complejos de la ciudad de Santa Fe ya pusieron en marcha las inscripciones para las colonias de vacaciones. Como cada año, la oferta es amplia, pero los precios llegaron con incrementos respecto al verano pasado, lo que vuelve a poner el foco en el bolsillo de los padres.

En la mayoría de las instituciones consultadas, los valores para los tres meses de temporada oscilan entre $650.000 y $800.000, dependiendo del lugar, la modalidad de pago y si los inscriptos son socios o afiliados.

Los precios club por club

En el Club Banco Provincial, el costo para la temporada completa será de $700.000 en un solo pago, o la posibilidad de abonarlo en dos cuotas de $360.000 cada una. En tanto, el Club Náutico El Quillá fijó su tarifa en $800.000 por los tres meses para los no socios.

Por su parte, el Centro Deportivo Jerárquicos estableció un valor diferenciado: $725.000 para afiliados a la obra social y $797.000 para no afiliados.

En el caso del Club Kalos, ofrece distintas alternativas según la cantidad de meses contratados. Por tres meses completos, la cuota es de $699.000, con posibilidad de pagar en tres cuotas de $233.000. En tanto, la opción de dos meses tiene un costo de $650.000, o bien tres cuotas de $216.000.

Subas y demanda anticipada al verano

Los incrementos respecto del año pasado rondan entre el 40% y el 60%, según cada institución, con actualizaciones que responden a la suba de costos operativos, personal, mantenimiento de piletas y materiales.

A pesar de los aumentos, la demanda comenzó de manera anticipada. “Los padres ya están consultando desde principios de octubre, sobre todo quienes prefieren pagar en cuotas o asegurar la vacante”, coincidieron desde varias entidades.

Colonia municipal gratuita

Como cada año, el municipio de Santa Fe ofrecerá una colonia gratuita en distintos predios de la ciudad. Estará destinada a niños y niñas de 6 a 12 años, jóvenes hasta 18 y adultos mayores de 60, y se desarrollará desde el 1 de enero hasta mediados de febrero.

Se prevé un cupo de alrededor de 2.500 participantes, distribuidos en siete sedes, con actividades recreativas, deportivas y de natación. Desde la Secretaría de Integración y Economía Social adelantaron que las inscripciones comenzarán en diciembre y que se mantendrá el mismo esquema de transporte y meriendas que en años anteriores.

colonias colonias de vacaciones Santa Fe verano
Noticias relacionadas
Tránsito en el macrocentro de Santa Fe.

Revisiones técnicas en Santa Fe: 12,5% de los autos no está en condiciones de circular

Ezequiel Torres

Eze Torres se diferenció en el debate de la Universidad Nacional de Rosario

Los santafesinos cada vez más compran carne a crédito

Precio de la carne: los carniceros prevén una suba de 5% y más pagos con tarjeta

Operaciones en los puertos de Santa Fe

Cuánto creció la operatoria de los puertos públicos y cuál batió récords en Santa Fe

Lo último

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Último Momento
El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Ovación
Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos