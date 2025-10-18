Uno Santa Fe | El País | consumo

El consumo masivo se desplomó 4,4% en septiembre, arrastrado por la caída de los supermercados

La contracción fue generalizada en casi todos los canales, excepto en los autoservicios, mayoristas y el e-commerce, que mostraron fuertes subas interanuales

18 de octubre 2025 · 18:52hs
El consumo masivo se desplomó 4,4% en septiembre, arrastrado por la caída de los supermercados

El consumo masivo volvió a mostrar señales de deterioro durante septiembre y registró una caída del 4,4% interanual, según el último informe de la consultora especializada Scentia. El retroceso fue impulsado principalmente por el mal desempeño de las grandes cadenas de supermercados, que se derrumbaron al mismo ritmo que el indicador general.

El dato refleja la profundización de la recesión en el poder de compra de los consumidores, pero también una reconfiguración de los hábitos de consumo, con un desplazamiento hacia formatos que ofrecen mejores precios o mayor conveniencia.

Mientras los supermercados de cadena (-4,4%) y las farmacias (-1,8%) mostraron números negativos en la comparación interanual, otros canales exhibieron un crecimiento sostenido, evidenciando que los consumidores están buscando activamente alternativas para cuidar el bolsillo.

Los grandes ganadores del mes

E-commerce: +14,7%

Autoservicios independientes: +8,6%

Mayoristas: +8,5%

El informe destaca que estos canales se consolidan como los principales refugios de consumo frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, ofreciendo precios más competitivos y promociones más agresivas.

Un mes para el olvido

En la comparación mensual, el panorama tampoco fue alentador. Frente a agosto, el consumo total se contrajo un 3,7%, con caídas en casi todos los formatos. Los supermercados volvieron a ser los más perjudicados, con un retroceso del 5,9%, mientras que el único canal que logró mantenerse en terreno positivo fue el e-commerce, con una suba marginal del 1,1%.

El acumulado del año aún resiste

Pese a la mala performance de septiembre, el consumo masivo todavía mantiene una leve mejora del 1,8% en el acumulado anual (YTD). Este resultado se explica por el excelente desempeño del comercio electrónico (+11,9%) y de los mayoristas (+9,4%) a lo largo de 2025, que se consolidan como los formatos preferidos de los consumidores argentinos en un contexto de alta inflación y salarios rezagados.

consumo septiembre supermercados
Noticias relacionadas
milei dijo que, luego de los comicios, los ruidos en la economia van a desaparecer

Milei dijo que, luego de los comicios, los ruidos en la economía "van a desaparecer"

Javier Milei estuvo en Santiago del Estero y esta tarde va a Tucumán

Javier Milei encara el último tramo de la campaña visitando Santiago del Estero y Tucumán

estados unidos volvio a comprar pesos y anuncio que el salvataje a la argentina ascenderia a u$s 40.000 millones

Estados Unidos volvió a comprar pesos y anunció que el salvataje a la Argentina ascendería a u$s 40.000 millones

El mosquito Sabethes es uno de los transmisores de la fiebre amarilla en zonas selváticas de América

Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Lo último

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Último Momento
El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Ovación
Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos