Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Franco Colapinto protagonizó una buena largada en Austin, pero sufrió un pinchazo por el accidente de Oscar Piastri y Lando Norris. Terminó 14°.

18 de octubre 2025 · 15:16hs
El piloto argentino Franco Colapinto completó una nueva jornada en la Fórmula 1, al finalizar la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, disputada este sábado en el Circuito de las Américas, en Austin. En una competencia caótica, con una largada accidentada y varios abandonos, el pilarense logró completar el recorrido, aunque sin chances de pelear por los puntos.

El argentino, que forma parte del equipo Alpine, tuvo una carrera prudente en la que priorizó mantenerse en pista y capitalizar el aprendizaje, luego de una clasificación en la que había quedado fuera de la SQ2 por una diferencia mínima respecto de su compañero Pierre Gasly. Colapinto partió desde los últimos lugares, aprovechó los incidentes de la partida y mantuvo un ritmo estable que le permitió ver la bandera a cuadros sin sobresaltos.

Verstappen, el gran ganador en Austin

El triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien se impuso con autoridad en una Sprint marcada por los golpes de escena. El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams), en una carrera que se definió sin grandes cambios en la parte final.

Para Colapinto, fue otra jornada valiosa en su proceso de adaptación al máximo nivel del automovilismo mundial. El piloto de 22 años sigue sumando kilómetros y experiencia en un calendario cada vez más exigente, y ya apunta a la clasificación para la carrera principal, que se disputará desde las 18 (hora de Argentina) en el trazado estadounidense.

Más allá del resultado, la participación del argentino volvió a despertar expectativa entre los fanáticos, que siguen de cerca su crecimiento dentro del mundo de la Fórmula 1, donde cada presentación representa un paso más en su consolidación como piloto de élite.

La maniobra que afectó a Franco Colapinto

