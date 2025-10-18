Uno Santa Fe | Ovación | Verstappen

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

El campeón del mundo exhibió toda su jerarquía y largará desde el primer lugar en la carrera del domingo. El piloto argentino alcanzó la Q2.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2025 · 20:01hs
Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos ya tiene dueño de la pole, luego de que el neerlandés Max Verstappen dominó la clasificación en el Circuito de las Américas. El argentino Franco Colapinto largará decimoquinto.

El piloto de Red Bull consiguió un tiempo de 1:32.510, superando por dos decimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.

Por su parte, Colapinto logró avanzar hasta la Q2, demostrando solidez en Austin y logró marcar un tiempo de 1:34.044, que le permitió finalizar decimoquinto, apenas por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

La jornada clasificatoria tuvo un inicio accidentado, ya que Isack Hadjar, de Racing Bulls, provocó una bandera roja al impactar contra el muro en los primeros minutos de la Q1, lo que obligó a interrumpir la sesión por casi diez minutos.

Con la grilla definida, Verstappen buscará seguir peleando por el campeonato desde la posición de privilegio, mientras que Norris, segundo en la tabla de pilotos por delante de el neerlandés, y Leclerc intentarán arrebatarle el liderazgo en la salida.

La carrera se realizará este domingo a las 16 (hora argentina) donde Colapinto tendrá la posibilidad de sumar puntos, por primera vez en la temporada, en el Gran Premio de Estados Unidos.

La clasificación del GP de Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979675104763396583&partner=&hide_thread=false

Verstappen Colapinto Estados Unidos
Noticias relacionadas
se cerro la octava fecha del clausura norberto serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

conmovedor homenaje de boca a miguel angel russo

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

banfield se llevo un triunfazo en mendoza ante independiente rivadavia

Banfield se llevó un triunfazo en Mendoza ante Independiente Rivadavia

colapinto pago muy caro el accidente de la largada en austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Lo último

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Último Momento
El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Las colonias de vacaciones en Santa Fe vuelven con fuertes subas: cuánto costará esta temporada en los clubes

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Ovación
Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Verstappen fue el más rápido y Colapinto largará 15° en Estados Unidos

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos