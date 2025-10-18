Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

El entrenador falleció el pasado miércoles a los 69 años.

18 de octubre 2025 · 19:09hs
Boca realizó un conmovedor homenaje a Miguel Ángel Russo, su exentrenador que falleció el pasado miércoles, en la antesala del partido ante Belgrano de Córdoba por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de que minutos antes del ingreso de los jugadores se proyecte un video sobre Miguel Ángel Russo, los futbolistas de Boca hicieron su homenaje al ingresar al campo de juego.

Sobre una bandera con la cara de Russo que rezaba la frase “Amor con amor se paga”, el capitán Leandro Paredes y el hoy entrenador Claudio Úbeda acercaron una remera de Boca con el año nacimiento del director técnico fallecido y un infinito.

Esta casaca era sostenida por globos y, al soltar la camiseta Paredes y Úbeda, la remera tomó dirección hacía el cielo bajó una lluvia de aplausos y la emoción de los ´Xeneizes´.

El homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

