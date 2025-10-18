Se cerró la octava fecha del Clausura Norberto Serenotti

Con varios cotejos atractivos, el octavo capítulo del Clausura de Liga Santafesina, arrojó los triunfos de Academia Cabrera, El Quillá, Ateneo Inmaculada y La Salle Jobson.

Se disputó el grueso de la octava fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti de Primera A que organiza la Liga Santafesina. Hubo varios compromisos destacados, como el triunfo de Academia Cabrera sobre Independiente en el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo, mientras que Ateneo Inmaculada goleó a Juventud Unida en la autopista. En Cabaña Leiva, La Salle Jobson se impuso por la mínima diferencia a Ciclón Norte de Cayastá, y en cancha de Independiente de Santo Tomé, El Quillá goleó a La Perla del Oeste.

Este sábado se bajó el telón para la octava fecha de la Copá Isósceles, torneo Clausura Norberto Serenotti, de la máxima división liguista, fecha que había comenzado en la semana con tres adelantos. Fue con la goleada de Colón de San Justo sobre Unión, la caída de Sportivo Guadalupe ante Pucará y la victoria por la mínima diferencia de Sanjustino sobre Colón en el Rafael Batres.

image

Igualmente, el Conquistador continúa al frente de la Zona 1, mientras que Sportivo Guadalupe lo sigue siendo de la Zona 2. Por el primer grupo, con gol de Brian Giménez, se registró el triunfo de Academia Cabrera sobre Independiente de Santo Tomé por 1 a 0 en el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Un cotejo duro, de dientes apretados, muy intenso, y en el que el local supo aprovechar la oportunidad que dispuso.

image

En la autopista, con goles de Manuel Báez, Gaspar Haidar, Gabriel Ramírez y Bautista De La Peña, Ateneo Inmaculada superó con autoridad por 4 a 2 al representativo de Candioti que no logra recuperarse, y en el campo de deportes 8 de Enero, en Guadalupe, Ciclón Racing derrotó a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. En la Colonia San José no le fue sencillo vencer al duro Nobleza de Recreo por 1 a 0, y se entusiasma con ingresar a la definición.

Síntesis: Academia Cabrera 1- Independiente 0

Academia Cabrera: Mateo Albornoz, Thiago Ferraro, Francisco Medina, Marcelo Romero, Gabriel Perren, Tomás Di Pietro, Elian Aquino, Esteban Radesca, Brian Giménez, Yoel Velázquez y Nicolás Albornoz. DT: Juan Villalba.

Suplentes: Gerónimo Acosta, Mateo Schmidalter, Jerónimo Gamba, Lautaro Grella, Francisco Céspedes y Valentín Miño.

Independiente: Octavio Santos, Javier Friztler, Uriel Cocco, Federico Montoro, Milton Ferreyra, César Bitschin, Rodrigo Rolón, Marcelo Rolón, Gabriel Santos, Fabricio Antivero y Benjamín Aguirre. DT: Leandro Burtovoy.

Suplentes: Luciano Barosso, Emanuel Lagger, Lautaro Fuga, Santino Noriega, Ulises Quintero, Matías Pérez Correa y Jerónimo Flores.

Gol: Brian Giménez (AC)

Cancha: predio ex Fiat (Sauce Viejo)

Árbitro: Rubén Fernández (LSF)

-Resultados:

-Zona 1:

Unión 0 – Colón de San Justo 6 (Mauricio Del Giudice, Claudio Albarracín, Matías Fantín, Alejandro Ojeda y Franco Jominy x2)

Ateneo Inmaculada 4 (Manuel Báez, Gaspar Haidar, Gabriel Ramírez y Bautista De La Peña) – Juventud Unida 2 (Exequiel Aquino y Eros Méndez)

Universidad 1 (Leonel Quinteros e/c) – Deportivo Nobleza 0

Academia AC 1 (Brian Giménez) – Independiente 0

Ciclón Racing 1 (Cristian Miranda) – Gimnasia y Esgrima 0

-Zona 2:

Newell’s Old Boys 0 – Cosmos 1 (Matías Rotania)

Nacional 2 (Leonardo Fernández x2) – Vecinal Gálvez 2 (Maximiliano Franco)

Náutico El Quillá 4 (Leandro Puig x2, Lautaro Pochón y Sebastián Ingino) – La Perla del Oeste 1 (Lucas Ojeda)

La Salle Jobson 1 (Gonzalo Díaz) – Ciclón Norte 0

Colón 0 – Sanjustino 1 (Alexis Camargo)

Interzonal:

Sportivo Guadalupe 1 (Facundo Dándolo) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 22, Independiente 15, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 12; Ateneo Inmaculada, Universidad y Academia Cabrera 11; Unión y Pucará 10, Nobleza 7, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, Sanjustino 16, La Perla y La Salle Jobson 14, Colón y Nacional 11, Náutico El Quillá 10, Ciclón Norte y Cosmos 9; Newell´s 7, Vecinal Gálvez 5.

-Próxima fecha:

-Zona 1: Newell´s- Ciclón Racing, Gimnasia y Esgrima-Academia Cabrera, Independiente-Ateneo Inmaculada, Juventud Unida-Universidad, Nobleza-Unión, Colón de San Justo-Pucará.

-Zona 2: Ciclón Racing-Newell´s, Cosmos-Nacional, Vecinal Gálvez-La Salle Jobson, Ciclón Norte-Náutico El Quillá, La Perla-Colón, Sanjustino-Sportivo Guadalupe.