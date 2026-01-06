Uno Santa Fe | La provincia | Paraná

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

La Prefectura comenzó la intensa búsqueda aprovechando las últimas horas de luz natural. El joven estaba con un grupo de amigos en Puerto General San Martín

6 de enero 2026 · 18:42hs
Prefectura buscaba al chico desaparecido en aguas del Paraná.

Prefectura buscaba al chico desaparecido en aguas del Paraná.

Un menor de edad que se estaba bañando en el río Paraná desapareció este martes a la altura de la bajada de Bella Vista, en la localidad de Puerto General San Martín, en el sur de la provincia de Santa Fe.

Agentes de la Prefectura Naval comenzaron con la búsqueda antes de que caiga el sol y eran asistidos por el cuartel de bomberos.

Minutos antes de las 17.30 el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo fue notificado del comienzo de la búsqueda de un menor de edad que nadaba en el río Paraná y fue perdido de vista.

Segun publica La Capital, los voluntarios del Cuartel se dirigieron hasta el lugar para dar apoyo en tierra a las embarcaciones y puesteros de la Prefectura Naval Argentina, seccional Bajo Paraná que trabaja en la zona cercana a Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano, de Puerto General San Martín.

Según la denuncia que recibió el 106, una persona observó cerca de las 15 a un grupo de menores que se encontraban jugando a la orilla del río, a metros de la guardería Náutica “Bella Vista”. El testigo indicó que uno de ellos ingresó a las aguas sumergiéndose, pero no salió a la superficie.

La Prefectura del Bajo Paraná llegó tanto por tierra como por el río, constató el hecho y comenzó la búsqueda, que prevé la utilización de buzos para búsqueda subacuática.

Paraná menor búsqueda

Lo último

Lionel Messi, íntimo en Miami: A veces tengo que soy más raro que la...

Lionel Messi, íntimo en Miami: "A veces tengo que soy más raro que la..."

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

Último Momento
Lionel Messi, íntimo en Miami: A veces tengo que soy más raro que la...

Lionel Messi, íntimo en Miami: "A veces tengo que soy más raro que la..."

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

Estaba entrenado para subir al Lanín: Christian Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Christian Petersen habló tras ser dado de alta

Tigre va a fondo en el mercado para soñar con la Copa Sudamericana

Tigre va a fondo en el mercado para soñar con la Copa Sudamericana

Ovación
¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe