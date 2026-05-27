Rosario: a casi tres semanas de la denuncia por supuesto sexo en un vuelo desde Panamá, la causa sigue sin imputados

Los dos pasajeros rosarinos fueron demorados al arribar al Aeropuerto Internacional de Rosario tras una denuncia realizada durante un vuelo de Copa Airlines. Sin embargo, la Justicia aún no logró acreditar el episodio y la mujer involucrada negó los hechos.

La mujer estuvo involucrada en un presunto escándalo sexual a bordo de un avión que llegó desde Panamá a Rosario el 9 de mayo pasado.

A casi tres semanas del escándalo ocurrido en un vuelo de Copa Airlines que arribó a Rosario procedente de Panamá, la investigación judicial continúa sin imputados y sin pruebas concluyentes sobre el supuesto episodio sexual denunciado a bordo.

La causa se originó el pasado 9 de mayo, cuando una mujer y un hombre rosarinos fueron demorados al llegar al Aeropuerto Internacional de Rosario luego de que la tripulación denunciara que ambos habrían mantenido relaciones sexuales durante el viaje.

Según trascendió en ese momento, los pasajeros habrían sido observados en la cabina ejecutiva con “prendas bajas”, situación que derivó en la intervención de las autoridades una vez que el avión aterrizó en Rosario. Ambos fueron trasladados a la comisaría 12ª y se les inició una causa por exhibiciones obscenas, aunque posteriormente recuperaron la libertad.

Sin embargo, con el correr de los días, la investigación no logró confirmar el hecho denunciado y hasta el momento ninguna de las dos personas fue imputada formalmente.

La causa está en manos de la fiscal María Cecilia Marcolin Lobersela, de la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario. Desde Fiscalía indicaron que todavía se analizan testimonios y documentación solicitada a la aerolínea vinculada al vuelo que llegó desde Panamá.

La pasajera negó los hechos

Mientras avanza la investigación en Rosario, la mujer involucrada rechazó públicamente que haya existido algún episodio sexual durante el viaje y aseguró no haber tenido ningún vínculo con el otro pasajero denunciado.

La abogada de la pasajera, Victoria Scoccia, sostuvo que el caso provocó una fuerte exposición pública y cuestionó la difusión de imágenes, nombres completos y datos personales de su clienta tras el arribo del vuelo a Rosario.

“Se manejó un grado de exposición que ni en los casos de abusadores o asesinos sucede”, afirmó la letrada tiempo atrás, al remarcar que incluso se difundieron fotografías familiares y contenido extraído de redes sociales.

Además, aseguró que la viralización del caso generó graves consecuencias personales y emocionales para la mujer. Según indicó, actualmente recibe asistencia médica y psicológica debido al impacto provocado por la repercusión mediática.

Orden judicial para retirar imágenes y datos

En paralelo, la semana pasada un juzgado civil de Rosario ordenó a distintos medios de comunicación cesar la difusión de fotografías y datos personales de la pasajera involucrada en la denuncia.

La resolución fue dictada por el juez Ezequiel Zabale, titular del Juzgado Civil y Comercial de 3ª Nominación de Rosario, tras una presentación realizada por los abogados Victoria Scoccia y Santiago Brizio.

La medida dispuso que varios medios nacionales y un portal mendocino eliminen imágenes y cualquier información vinculada a la identidad de la mujer, incluyendo nombre completo, domicilio, profesión, redes sociales y teléfonos de contacto.

Además, la defensa no descartó avanzar judicialmente para determinar cómo se filtraron las fotografías tomadas durante la detención realizada en el aeropuerto rosarino.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta en Rosario y la Justicia aún intenta establecer si efectivamente ocurrió el episodio denunciado durante el vuelo que llegó desde Panamá.