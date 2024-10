El country donde vive Messi en Funes busca independizarse: el insólito planteo y la decisión que ya anunció el intendente

Se trata del Kentucky Club de Campo, el más exclusivo de los barrios privados de la vecina localidad, donde Lionel Messi tiene su casa. La avanzada de un grupo de propietarios es porque consideran que no les brindan ninguna contraprestación a cambio del pago de tasas.

En este sentido, el letrado consideró que esta situación es particularmente injusta para los habitantes de Kentucky porque "prácticamente no reciben ningún servicio por parte de la municipalidad".

La palabra de Roly Santacroce

El intendente de Funes aseguró que esta idea "tiene cero probabilidades de viabilidad", considerándola una idea impracticable y de "una sola persona". Además, describió a Rossetti como “una persona con conflictos personales”.

Por último, consideró "una falta de respeto" involucrar al futbolista en esta iniciativa. "Es una falta de respeto utilizar a nuestro gran campeón del mundo para estos fines", dijo.

Según comentó el representante de los vecinos de Kentucky, la municipalidad prácticamente no presta ningún servicio pero cobra tasas 200% más caras que las que cobra a la ciudadanía de Funes. Según estableció, en el barrio privado hay agua de pozo, la electricidad la provee la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la iluminación, seguridad y recolección de residuos la pagan los propios vecinos.

La palabra de quien impulsa la idea

Juan Félix Rosetti es un desarrollador inmobiliario del barrio y uno de los vecinos que impulsa la separación, explicó este lunes en Radio 2 que hay una “falta de contraprestación casi total” de parte de la Municipalidad dentro del barrio privado. “Fuimos a hacer consultas para saber qué se puede hacer ante el abuso que tiene el municipio con la suba de tasa indiscriminada sin ningún tipo de rendición e información de los costos", sostuvo en diálogo con el programa Radiópolis sobre el origen de la idea.

“En la charla con abogados surgió esta posibilidad. La iniciativa fue ver cómo podemos contrarrestar el valor de las tasas”, dijo y aclaró: “Es una posición individual, no tiene nada que ver con el consorcio. Somos un grupo de vecinos que estamos de acuerdo ideológicamente. No es una posición política, pero sí milito hace muchos años en las ideas de la libertad, hoy representadas por Javier Milei”.

Rosetti dijo que los propietarios del barrio se hacen cargo de la seguridad, recolección de basura, alumbrado público y agregó que ni siquiera suelen ingresar a Funes porque acceden al Kentucky por autopista.

El desarrollador inmobiliario sostuvo que la avanzada es una forma de “combatir el que ha llevado a Argentina” a la situación actual y que ahora, bajo el gobierno de Milei, se intenta cambiar. “La presión tributaria que está bajando el Estado nacional, las provincias, municipios y comunas tienden a compensarla con aumentos de tasas desmedidos”, expresó y dijo que "no sucede solo en Funes".

Según precisó Rosetti, habitante del country donde tiene su casa Lionel Messi, el valor actual de las expensas que abonan es de unos 450 mil pesos mensuales para los lotes de 1.200 metros cuadrados. Y que las tasas municipales para los lotes construidos ascienden a 80 mil y al doble para los no construidos, que son considerados terrenos baldíos.

“Que me cobren y que me digan por qué cobran esto. Hay falta de transparencia en los números de Funes. Dónde están los ingresos, en qué los gasta. No tengo nada contra el intendente (Roly Santacroce), pero sí contra la política que el intendente lleva”, abundó.

Sobre cómo continúa el proceso legal y judicial para lograr la separación del barrio y el municipio, explicó: “Primero hay que informar a los vecinos de Kentucky sobre los beneficios y las contras. Cada uno va a tener que aprobar o no esa solicitud que va a la Legislatura. La presentaría una legisladora, que podría ser del partido libertario, y después aprobarse. Es un largo camino”.